Бесплатные гигабайты в пути: на каких рейсах "Укрзализныци" работает Wi-Fi

Пассажиры украинских поездов Интерсити и некоторых маршрутов дальнего сообщения могут воспользоваться беспроводным интернетом во время путешествия. Для пользователей доступны пакеты высокоскоростного трафика через Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Где работает Wi-Fi и какие лимиты

По информации перевозчика, беспроводной интернет доступен в 16 поездах Интерсити и Интерсити+ (как на внутренних, так и на зарубежных рейсах), а также в четырех популярных поездах дальнего сообщения:

№91 Киев - Львов

№95 Киев - Рахов

№79 Днепр - Львов

№81 Киев - Ужгород

Объем бесплатного трафика отличается в зависимости от типа поезда.

В Интернете каждому пассажиру предоставляется 2 ГБ интернета, для подключения достаточно выбрать сеть WiFi test.

В поездах дальнего сообщения лимит составляет 5 ГБ, а подключение происходит через специальный сайт.

Также пассажиры могут приобрести безлимитный пакет (5 ГБ на полной скорости, далее - до 1 Мбит/с) за 120 гривен или активировать имеющийся ваучер.

Особенности работы на маршруте

В "Укрзализныце" предупреждают, что из соображений безопасности интернет через Starlink может работать медленнее или временно исчезать.

В частности, сеть может быть недоступна на скоростных участках маршрута. Это связано с ограничениями лимита скорости для терминалов Starlink в Украине, что позволяет обезопасить железную дорогу от использования аналогичного оборудования вражескими беспилотниками.