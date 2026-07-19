Бесплатные гигабайты в пути: на каких рейсах "Укрзализныци" работает Wi-Fi
Пассажиры украинских поездов Интерсити и некоторых маршрутов дальнего сообщения могут воспользоваться беспроводным интернетом во время путешествия. Для пользователей доступны пакеты высокоскоростного трафика через Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Где работает Wi-Fi и какие лимиты
По информации перевозчика, беспроводной интернет доступен в 16 поездах Интерсити и Интерсити+ (как на внутренних, так и на зарубежных рейсах), а также в четырех популярных поездах дальнего сообщения:
- №91 Киев - Львов
- №95 Киев - Рахов
- №79 Днепр - Львов
- №81 Киев - Ужгород
Объем бесплатного трафика отличается в зависимости от типа поезда.
В Интернете каждому пассажиру предоставляется 2 ГБ интернета, для подключения достаточно выбрать сеть WiFi test.
В поездах дальнего сообщения лимит составляет 5 ГБ, а подключение происходит через специальный сайт.
Также пассажиры могут приобрести безлимитный пакет (5 ГБ на полной скорости, далее - до 1 Мбит/с) за 120 гривен или активировать имеющийся ваучер.
Особенности работы на маршруте
В "Укрзализныце" предупреждают, что из соображений безопасности интернет через Starlink может работать медленнее или временно исчезать.
В частности, сеть может быть недоступна на скоростных участках маршрута. Это связано с ограничениями лимита скорости для терминалов Starlink в Украине, что позволяет обезопасить железную дорогу от использования аналогичного оборудования вражескими беспилотниками.
Сервисы и правила для пассажиров "Укрзализныци"
Напомним, недавно "Укрзализныця" добавила новые вагоны отечественного производства на популярные направления в Ужгород и Днепр, обустроив купе дополнительными удобствами для пассажиров верхних полок и детей.
Также на железнодорожных маршрутах в Украине и за границей отправились в рейсы детские вагоны. Следует учитывать, что возраст детей для бесплатных путешествий у них отличается в зависимости от того, внутренний это рейс или международный.
Отдельно перевозчик посетил пассажиры правила перевозки велосипедов, подчеркнув, что в один из типов поездов с таким двухколесным транспортом вообще не упустят.