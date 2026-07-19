ua en ru
Вс, 19 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Бесплатные гигабайты в пути: на каких рейсах "Укрзализныци" работает Wi-Fi

07:30 19.07.2026 Вс
2 мин
Интернет от Starlink теперь доступен в пути, но есть нюансы
aimg Сергей Козачук
Бесплатные гигабайты в пути: на каких рейсах "Укрзализныци" работает Wi-Fi Фото: в поездах "Укрзализныци" работает Wi-Fi (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пассажиры украинских поездов Интерсити и некоторых маршрутов дальнего сообщения могут воспользоваться беспроводным интернетом во время путешествия. Для пользователей доступны пакеты высокоскоростного трафика через Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Где работает Wi-Fi и какие лимиты

По информации перевозчика, беспроводной интернет доступен в 16 поездах Интерсити и Интерсити+ (как на внутренних, так и на зарубежных рейсах), а также в четырех популярных поездах дальнего сообщения:

  • №91 Киев - Львов
  • №95 Киев - Рахов
  • №79 Днепр - Львов
  • №81 Киев - Ужгород

Объем бесплатного трафика отличается в зависимости от типа поезда.

В Интернете каждому пассажиру предоставляется 2 ГБ интернета, для подключения достаточно выбрать сеть WiFi test.

В поездах дальнего сообщения лимит составляет 5 ГБ, а подключение происходит через специальный сайт.

Также пассажиры могут приобрести безлимитный пакет (5 ГБ на полной скорости, далее - до 1 Мбит/с) за 120 гривен или активировать имеющийся ваучер.

Особенности работы на маршруте

В "Укрзализныце" предупреждают, что из соображений безопасности интернет через Starlink может работать медленнее или временно исчезать.

В частности, сеть может быть недоступна на скоростных участках маршрута. Это связано с ограничениями лимита скорости для терминалов Starlink в Украине, что позволяет обезопасить железную дорогу от использования аналогичного оборудования вражескими беспилотниками.

Сервисы и правила для пассажиров "Укрзализныци"

Напомним, недавно "Укрзализныця" добавила новые вагоны отечественного производства на популярные направления в Ужгород и Днепр, обустроив купе дополнительными удобствами для пассажиров верхних полок и детей.

Также на железнодорожных маршрутах в Украине и за границей отправились в рейсы детские вагоны. Следует учитывать, что возраст детей для бесплатных путешествий у них отличается в зависимости от того, внутренний это рейс или международный.

Отдельно перевозчик посетил пассажиры правила перевозки велосипедов, подчеркнув, что в один из типов поездов с таким двухколесным транспортом вообще не упустят.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Wi-Fi Поезда
Новости
Попадание в дома, горит ТРЦ, есть погибший и раненные: все последствия атаки на Киев
Попадание в дома, горит ТРЦ, есть погибший и раненные: все последствия атаки на Киев
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто