Безкоштовні автобуси й машини з водою. Як виживає Одеса без світла й тепла після атаки РФ

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Ситуація в Одесі після ворожої атаки

Ввечері неділі, 17 листопада, одеський міський голова Геннадій Труханов повідомив, що енергетики (попри важку втрату - загибель колег внаслідок ворожої атаки) працюють без зупинки, тож завдяки професіоналізму, командній роботі та їхній важкій праці в місто поступово повертається світло.

"Поки що йдеться про об'єкти критичної інфраструктури", - уточнив він.

Посадовець розповів також, що:

в міру заповнення систем водою, подають тепло в домівки одеситів

бювети працюють с 8:00 до 22:00

в освітньому процесі (згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ і НС) "ці два дні будуть вихідними", хоча було організовано роботу чергових класів і груп

"Щодо транспорту. Обмеження енергопостачання не дозволяє нам запустити електротранспорт на маршрути. Альтернативою могли би стати гуманітарні автобуси, але законодавець так і не прийняв зміни в нормативно-правову базу, що дозволило б нам поставити їх на маршрути. Зараз шукаємо ресурси, аби задіяти "Мерседеси" від партнерів - зокрема, водіїв", - наголосив Труханов.

Він зауважив, що є можливість запустити чотири автобуси.

"Перевезення буде безкоштовним", - додав мер міста.

Допис Труханова (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

Вранці понеділка, 18 листопада, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що із семи районів області частково без електропостачання залишаються два:

Подільський

Одеський

Тим часом у місті Одеса:

поступово відновлюється водопостачання

окремі об'єкти працюють на генераторах

розгорнуті "Пункти незламності" (в цілому в області функціонують 674 "Пункти незламності")

частково відновлено опалення (триває робота з повного відновлення теплопостачання)

лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури - забезпечені електроенергією з альтернативних та резервних джерел

18 та 19 листопада - вихідні дні у закладах освіти Одеси

час роботи бюветів питної води в місті продовжено до 22:00

у визначених місцях діють водовозки з технічною водою

Допис Кіпера (скриншот: t.me/odeskaODA)

У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що за минулу добу енергетики повернули світло для 400 тисяч родин. Однак без електропостачання досі залишаються 321 тисяча сімей в Одесі та області.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають в Одеському та Подільському районах.

"В Одесі найскладніша ситуація в південній частині міста. Через значні пошкодження магістрального енергетичного обладнання іншої компанії виникли мережеві обмеження, що не дають змоги заживити об'єкти водо- та теплопостачання мікрорайону Таїрова та прилеглим територіям", - розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що енергетики працюють на лініях та енергооб'єктах.

"Робота триватиме цілодобово, поки не вдасться подати напругу. Графіки стабілізаційних відключень наразі не застосовуються, поки тривають аварійні ремонтні роботи. Енергетики всієї області працюють 24/7, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію і повернутися до прогнозованих графіків", - підсумували у компанії.

Допис ДТЕК Одеські електромережі (скриншот: facebook.com/dtekoem)

Де в місті знайти машини з водою

У житлово-комунальному сервісі (ЖКС) Одеси розповіли, що машини з водою можна знайти на таких локаціях:

вулиця Філатова, 1

Шкільний аеродром, 1

вулиця Академіка Корольова, 94

Тираспольська / Ковальська

Тираспольське шосе, 21-25

Допис ЖКС Одеси (скриншот: t.me/zksodesa)

Де і як курсують безкоштовні автобуси

У прес-службі Одеської міської ради повідомили, що в місті на маршрути вийшли автобуси, отримані від міжнародних партнерів.

"Через введені екстрені відключення світла внаслідок атаки ворога на Одесу міський електротранспорт сьогодні не працює. Тому, крім традиційних маршрутних таксі, на два маршрути вийшли великі автобуси, які Одеса отримала від міжнародних партнерів", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що безкоштовні автобуси курсуватимуть за такими маршрутами:

два автобуси безоплатно перевозитимуть пасажирів від вулиці 28-ї бригади (Паустовського) до Пересипських мостів

ще два автобуси курсуватимуть від вулиці Архітекторської до залізничного вокзалу

Графік руху цих автобусів є таким:

ранкові рейси: відправлення о 7:00 з кінцевих зупинок на вулиці Архітекторській та вулиці 28-ї бригади (інтервал - 45 хвилин, кожен автобус виконає по два оборотних рейси)

вечірній пік: початок руху о 15:00 з кінцевих зупинок (заплановано по два оборотних рейси)

Уточнюється, що за потреби кількість рейсів може бути збільшено.

Інформація щодо безкоштовних автобусів (скриншот: t.me/odesacityofficial)