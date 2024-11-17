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Падіння уламків біля "Сільпо" та постраждалі. Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ

Київ, Неділя 17 листопада 2024 08:33
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Падіння уламків біля "Сільпо" та постраждалі. Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ Фото: з'явилися дані про наслідки атаки Росії на Київ (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

17 листопада РФ масовано атакувала Україну. Зокрема, у Києві уламки дронів та ракет впали біля парку та супермаркету "Сільпо", є постраждалі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки на Київ на зараз.

Після 1:00 в Києві греміли вибухи. Мер повідомив, що в столиці працюють сили ППО. Пізніше стало відомо, що зокрема, у Печерському районі, палає дах житлового будинку.

Наразі пошкодження через падіння уламків дронів та ракет зафіксовані у чотирьох районах.

Печерський район

У Печерськом районі пожежа на даху житлового будинку. Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БПЛА. Попередньо, в квартирі на 4 поверсі пошкоджені стіна та стеля.

"У будинку в Печерському районі, звідки госпіталізували одну жінку, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.

У Печерському районі почалася пожежа на даху житлового будинку (facebook.com/DSNSKyiv)

Голосіївський район

У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо, руйнувань та постраждалих немає.

Деснянський та Дніпровський райони

У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо беспілотника на відкритій місцевості. А також - на дах недобудови .

У Дніпровський районі, на Русанівці, уламки дрона впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму.

"Наразі без руйнувань та постраждалих", - зазначив Кличко.

Масований удар РФ по Україні

17 листопада РФ влаштувала масований комбінований удар по Україні з використанням ракет та дронів. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Кривому Розі, Павлограді, Вінниці, Миколаєві, Рівному, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Закарпатській областях. У більшості регіонів працювала ППО.

Зокрема, під ракетним ударом опинилося Рівне. У Миколаєві окупанти атакували громадянську інфраструктуру. Наразі одна людина загинула, ще шість постраждали. У частині регіонів, у тому числі й у Києві, вже ввели екстрені відключення світла.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram мера Києва Віталія Кличка.

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