Падіння уламків біля "Сільпо" та постраждалі. Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ
17 листопада РФ масовано атакувала Україну. Зокрема, у Києві уламки дронів та ракет впали біля парку та супермаркету "Сільпо", є постраждалі.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки на Київ на зараз.
Після 1:00 в Києві греміли вибухи. Мер повідомив, що в столиці працюють сили ППО. Пізніше стало відомо, що зокрема, у Печерському районі, палає дах житлового будинку.
Наразі пошкодження через падіння уламків дронів та ракет зафіксовані у чотирьох районах.
Печерський район
У Печерськом районі пожежа на даху житлового будинку. Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БПЛА. Попередньо, в квартирі на 4 поверсі пошкоджені стіна та стеля.
"У будинку в Печерському районі, звідки госпіталізували одну жінку, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці", - зазначив Кличко.
У Печерському районі почалася пожежа на даху житлового будинку (facebook.com/DSNSKyiv)
Голосіївський район
У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо, руйнувань та постраждалих немає.
Деснянський та Дніпровський райони
У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо беспілотника на відкритій місцевості. А також - на дах недобудови .
У Дніпровський районі, на Русанівці, уламки дрона впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму.
"Наразі без руйнувань та постраждалих", - зазначив Кличко.
Масований удар РФ по Україні
17 листопада РФ влаштувала масований комбінований удар по Україні з використанням ракет та дронів. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.
Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Кривому Розі, Павлограді, Вінниці, Миколаєві, Рівному, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Закарпатській областях. У більшості регіонів працювала ППО.
Зокрема, під ракетним ударом опинилося Рівне. У Миколаєві окупанти атакували громадянську інфраструктуру. Наразі одна людина загинула, ще шість постраждали. У частині регіонів, у тому числі й у Києві, вже ввели екстрені відключення світла.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram мера Києва Віталія Кличка.
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