Бесплатные автобусы и машины с водой. Как выживает Одесса без света и тепла после атаки РФ

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Ситуация в Одессе после вражеской атаки

Вечером воскресенья, 17 ноября, одесский городской глава Геннадий Труханов сообщил, что энергетики (несмотря на тяжелую потерю - гибель коллег вследствие вражеской атаки) работают без остановки, поэтому благодаря профессионализму, командной работе и их тяжелому труду в город постепенно возвращается свет.

"Пока речь идет об объектах критической инфраструктуры", - уточнил он.

Чиновник рассказал также, что:

по мере заполнения систем водой, подают тепло в дома одесситов

бюветы работают с 8:00 до 22:00

в образовательном процессе (согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС) "эти два дня будут выходными", хотя была организована работа дежурных классов и групп

"О транспорте. Ограничение энергоснабжения не позволяет нам запустить электротранспорт на маршруты. Альтернативой могли бы стать гуманитарные автобусы, но законодатель так и не принял изменения в нормативно-правовую базу, что позволило бы нам поставить их на маршруты. Сейчас ищем ресурсы, чтобы задействовать "Мерседесы" от партнеров - в частности, водителей", - подчеркнул Труханов.

Он отметил, что есть возможность запустить четыре автобуса.

"Перевозка будет бесплатной", - добавил мэр города.

Пост Труханова (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

Утром понедельника, 18 ноября, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что из семи районов области частично без электроснабжения остаются два:

Подольский

Одесский

Тем временем в городе Одесса:

постепенно восстанавливается водоснабжение

отдельные объекты работают на генераторах

развернуты "Пункты несокрушимости" (в целом в области функционируют 674 "Пункта несокрушимости")

частично восстановлено отопление (продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения)

больницы и другие объекты критической инфраструктуры - обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников

18 и 19 ноября - выходные дни в учебных заведениях Одессы

время работы бюветов питьевой воды в городе продлили до 22:00

в определенных местах действуют водовозки с технической водой

Пост Кипера (скриншот: t.me/odeskaODA)

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что за минувшие сутки энергетики вернули свет для 400 тысяч семей. Однако без электроснабжения до сих пор остается 321 тысяча семей в Одессе и области.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Одесском и Подольском районах.

"В Одессе самая сложная ситуация в южной части города. Из-за значительных повреждений магистрального энергетического оборудования другой компании возникли сетевые ограничения, не позволяющие заживить объекты водо- и теплоснабжения микрорайона Таирова и прилегающих территорий", - рассказали в ДТЭК.

Отмечается, что энергетики работают на линиях и энергообъектах.

"Работа будет длится круглосуточно, пока не удастся подать напряжение. Графики стабилизационных отключений сейчас не применяются, пока продолжаются аварийные ремонтные работы. Энергетики всей области работают 24/7, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам", - подытожили в компании.

Пост ДТЭК Одесские электросети (скриншот: facebook.com/dtekoem)

Где в городе найти машины с водой

В жилищно-коммунальном сервисе (ЖКС) Одессы рассказали, что машины с водой можно найти на следующих локациях:

улица Филатова, 1

Школьный аэродром, 1

улица Академика Королева, 94

Тираспольская / Ковальская

Тираспольское шоссе, 21-25

Публикация ЖКС Одессы (скриншот: t.me/zksodesa)

Где и как курсируют бесплатные автобусы

В пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что в городе на маршруты вышли автобусы, полученные от международных партнеров.

"Из-за введенных экстренных отключений света в результате атаки врага на Одессу городской электротранспорт сегодня не работает. Поэтому, кроме традиционных маршрутных такси, на два маршрута вышли большие автобусы, которые Одесса получила от международных партнеров", - рассказали гражданам.

Уточняется, что бесплатные автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

два автобуса будут безвозмездно перевозить пассажиров от улицы 28-й бригады (Паустовского) до Пересыпских мостов

еще два автобуса будут курсировать от улицы Архитекторской до железнодорожного вокзала

График движения этих автобусов таков:

утренние рейсы: отправление в 7:00 с конечных остановок на улице Архитекторской и улице 28-й бригады (интервал - 45 минут, каждый автобус выполнит по два оборотных рейса)

вечерний пик: начало движения в 15:00 с конечных остановок (запланировано по два оборотных рейса)

Уточняется, что при необходимости количество рейсов может быть увеличено.

Информация о бесплатных автобусах (скриншот: t.me/odesacityofficial)