Бесплатные автобусы и машины с водой. Как выживает Одесса без света и тепла после атаки РФ

По состоянию на утро понедельника, 18 ноября, из семи районов Одесской области частично без электроснабжения остаются два. В Одессе в определенных местах действуют водовозки с технической водой. На несколько маршрутов вышли большие бесплатные автобусы.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
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Вечером воскресенья, 17 ноября, одесский городской глава Геннадий Труханов сообщил, что энергетики (несмотря на тяжелую потерю - гибель коллег вследствие вражеской атаки) работают без остановки, поэтому благодаря профессионализму, командной работе и их тяжелому труду в город постепенно возвращается свет.
"Пока речь идет об объектах критической инфраструктуры", - уточнил он.
Чиновник рассказал также, что:
"О транспорте. Ограничение энергоснабжения не позволяет нам запустить электротранспорт на маршруты. Альтернативой могли бы стать гуманитарные автобусы, но законодатель так и не принял изменения в нормативно-правовую базу, что позволило бы нам поставить их на маршруты. Сейчас ищем ресурсы, чтобы задействовать "Мерседесы" от партнеров - в частности, водителей", - подчеркнул Труханов.
Он отметил, что есть возможность запустить четыре автобуса.
"Перевозка будет бесплатной", - добавил мэр города.
Пост Труханова (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)
Утром понедельника, 18 ноября, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что из семи районов области частично без электроснабжения остаются два:
Тем временем в городе Одесса:
Пост Кипера (скриншот: t.me/odeskaODA)
В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что за минувшие сутки энергетики вернули свет для 400 тысяч семей. Однако без электроснабжения до сих пор остается 321 тысяча семей в Одессе и области.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Одесском и Подольском районах.
"В Одессе самая сложная ситуация в южной части города. Из-за значительных повреждений магистрального энергетического оборудования другой компании возникли сетевые ограничения, не позволяющие заживить объекты водо- и теплоснабжения микрорайона Таирова и прилегающих территорий", - рассказали в ДТЭК.
Отмечается, что энергетики работают на линиях и энергообъектах.
"Работа будет длится круглосуточно, пока не удастся подать напряжение. Графики стабилизационных отключений сейчас не применяются, пока продолжаются аварийные ремонтные работы. Энергетики всей области работают 24/7, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам", - подытожили в компании.
Пост ДТЭК Одесские электросети (скриншот: facebook.com/dtekoem)
В жилищно-коммунальном сервисе (ЖКС) Одессы рассказали, что машины с водой можно найти на следующих локациях:
Публикация ЖКС Одессы (скриншот: t.me/zksodesa)
В пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что в городе на маршруты вышли автобусы, полученные от международных партнеров.
"Из-за введенных экстренных отключений света в результате атаки врага на Одессу городской электротранспорт сегодня не работает. Поэтому, кроме традиционных маршрутных такси, на два маршрута вышли большие автобусы, которые Одесса получила от международных партнеров", - рассказали гражданам.
Уточняется, что бесплатные автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
График движения этих автобусов таков:
Уточняется, что при необходимости количество рейсов может быть увеличено.
Информация о бесплатных автобусах (скриншот: t.me/odesacityofficial)
Напомним, 17 ноября РФ впервые за последние три месяца массированно атаковала Украину. Реагируя на очередное российское преступление, президент Владимир Зеленский рассказал, что враг выпустил 120 ракет и 90 дронов.
Так, в Киеве обломки сбитых дронов упали в четырех районах. Пострадали два человека.
Были атакованы и другие населенные пункты в разных регионах: Днепр, Кривой Рог, Николаев, Кременчуг, Одесса и т.д. Среди погибших - работники железной дороги и энергетики.
Отметим, что основной удар пришелся на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. Как только оккупанты начали запускать десятки дронов и ракет по Украине, по указанию "Укрэнерго" были введены аварийные отключения света в ряде областей.
Самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Одессе. Там действовали не только отключения света, но и фиксировали перебои с водой.
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