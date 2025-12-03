UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Безкоштовні "3000 км Україною" від УЗ уже в застосунку: як активувати й отримати квитки

У додатку УЗ запрацювала програма "3000 км Україною" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" відкрив пасажирам доступ до квитків за програмою "3000 км Україною" у своєму застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Як скористатись програмою "3000 км Україною": алгоритм дій

Українцям розповіли, що квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні в застосунку УЗ (для iOS та Android).

Завантажити його можна через App Store або Google Play.

Завантаження застосунку УЗ (скриншот: app.uz.gov.ua)

Якщо ж застосунок "Укрзалізниці" ви вже маєте, його потрібно оновити.

Після цього - відкрити додаток й перейти до пілотної версії програми "3000 км Україною" (квитки до прифронтових громад), щоб її активувати.

Програма "3000 км Україною" (скриншот із додатка)

Наступний крок - ознайомлення з умовами подорожей у межах програми.

Умови подорожей (скриншот із додатка)

Далі - варто переглянути докладні умови участі та почитати, як можна використати кілометри в межах програми.

Після цього:

  • поставити галочку біля "Приймаю умови участі в програмі";
  • натиснути "Отримати кілометри".

Докладні умови участі у програмі - у застосунку УЗ (скриншот із додатка)

Після цього майбутнього пасажира можуть попросити підтвердити акаунт за допомогою "Дія.Підпис".

Безкоштовні кілометри можуть отримати лише верифіковані користувачі (скриншот із додатка)

Далі - залишається лише обрати необхідний вам рейс, щоб отримати квиток на нього.

Активована програма "3000 км Україною" (скриншот із додатка)

У прес-службі "Укрзалізниці" нагадали, що в грудні у межах програми доступні поїзди до та з прифронтових міст.

"Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", - закликали пасажирів і додали відповідну відеоінструкцію.

Квитки на які поїзди УЗ вже доступні

Варто зазначити що раніше, розповідаючи про запуск першого етапу програми "3000 км Україною" (3000 км для прифронтових громад), в УЗ надали список поїздів, квитки на які доступні вже з 3 грудня:

  • №101/102 "Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ)";
  • №103/104 "(Краматорськ) Барвінкове - Львів";
  • №109/110 "Львів - Миколаїв";
  • №115/116 "Суми - Київ";
  • №121/122 "Миколаїв - Київ";
  • №127/128 "Львів - Запоріжжя";
  • №141/142 "Івано-Франківськ - Чернігів";
  • №143/144 "Суми - Рахів";
  • №39/40 "Солотвино - Запоріжжя";
  • №45/44 "Харків - Ужгород";
  • №47/48 "Запоріжжя - Мукачево";
  • №51/52 "Одеса - Запоріжжя";
  • №53/54 "Дніпро - Одеса";
  • №61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ";
  • №773/774 "Київ - Конотоп";
  • №87/88 "Ковель - Запоріжжя";
  • № 886/888 "Фастів - Чернігів";
  • №895/896 "Конотоп - Фастів".

Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 "Харків - Ясіня";
  • №17/18 "Харків - Ужгород";
  • №41/42 "Дніпро - Трускавець".

А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":

  • №719/720 "Харків - Київ";
  • №723/722 "Харків - Київ";
  • №731/732 "Запоріжжя - Київ".

У прес-службі компанії пояснили також, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.

Крім того, ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте також, чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

