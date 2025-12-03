Безкоштовні "3000 км Україною" від УЗ уже в застосунку: як активувати й отримати квитки

Як скористатись програмою "3000 км Україною": алгоритм дій

Українцям розповіли, що квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні в застосунку УЗ (для iOS та Android).

Завантажити його можна через App Store або Google Play.

Завантаження застосунку УЗ (скриншот: app.uz.gov.ua)

Якщо ж застосунок "Укрзалізниці" ви вже маєте, його потрібно оновити.

Після цього - відкрити додаток й перейти до пілотної версії програми "3000 км Україною" (квитки до прифронтових громад), щоб її активувати.

Програма "3000 км Україною" (скриншот із додатка)

Наступний крок - ознайомлення з умовами подорожей у межах програми.

Умови подорожей (скриншот із додатка)

Далі - варто переглянути докладні умови участі та почитати, як можна використати кілометри в межах програми.

Після цього:

поставити галочку біля "Приймаю умови участі в програмі";

натиснути "Отримати кілометри".

Докладні умови участі у програмі - у застосунку УЗ (скриншот із додатка)

Після цього майбутнього пасажира можуть попросити підтвердити акаунт за допомогою "Дія.Підпис".

Безкоштовні кілометри можуть отримати лише верифіковані користувачі (скриншот із додатка)

Далі - залишається лише обрати необхідний вам рейс, щоб отримати квиток на нього.

Активована програма "3000 км Україною" (скриншот із додатка)

У прес-службі "Укрзалізниці" нагадали, що в грудні у межах програми доступні поїзди до та з прифронтових міст.

"Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", - закликали пасажирів і додали відповідну відеоінструкцію.

Квитки на які поїзди УЗ вже доступні

Варто зазначити що раніше, розповідаючи про запуск першого етапу програми "3000 км Україною" (3000 км для прифронтових громад), в УЗ надали список поїздів, квитки на які доступні вже з 3 грудня:

№101/102 "Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ)";

№103/104 "(Краматорськ) Барвінкове - Львів";

№109/110 "Львів - Миколаїв";

№115/116 "Суми - Київ";

№121/122 "Миколаїв - Київ";

№127/128 "Львів - Запоріжжя";

№141/142 "Івано-Франківськ - Чернігів";

№143/144 "Суми - Рахів";

№39/40 "Солотвино - Запоріжжя";

№45/44 "Харків - Ужгород";

№47/48 "Запоріжжя - Мукачево";

№51/52 "Одеса - Запоріжжя";

№53/54 "Дніпро - Одеса";

№61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ";

№773/774 "Київ - Конотоп";

№87/88 "Ковель - Запоріжжя";

№ 886/888 "Фастів - Чернігів";

№895/896 "Конотоп - Фастів".

Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 "Харків - Ясіня";

№17/18 "Харків - Ужгород";

№41/42 "Дніпро - Трускавець".

А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":

№719/720 "Харків - Київ";

№723/722 "Харків - Київ";

№731/732 "Запоріжжя - Київ".

У прес-службі компанії пояснили також, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.