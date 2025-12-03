Безкоштовні "3000 км Україною" від УЗ уже в застосунку: як активувати й отримати квитки

Національний перевізник "Укрзалізниця" відкрив пасажирам доступ до квитків за програмою "3000 км Україною" у своєму застосунку.
Українцям розповіли, що квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні в застосунку УЗ (для iOS та Android).
Завантажити його можна через App Store або Google Play.
Якщо ж застосунок "Укрзалізниці" ви вже маєте, його потрібно оновити.
Після цього - відкрити додаток й перейти до пілотної версії програми "3000 км Україною" (квитки до прифронтових громад), щоб її активувати.
Наступний крок - ознайомлення з умовами подорожей у межах програми.
Далі - варто переглянути докладні умови участі та почитати, як можна використати кілометри в межах програми.
Після цього:
Після цього майбутнього пасажира можуть попросити підтвердити акаунт за допомогою "Дія.Підпис".
Далі - залишається лише обрати необхідний вам рейс, щоб отримати квиток на нього.
У прес-службі "Укрзалізниці" нагадали, що в грудні у межах програми доступні поїзди до та з прифронтових міст.
"Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", - закликали пасажирів і додали відповідну відеоінструкцію.
Варто зазначити що раніше, розповідаючи про запуск першого етапу програми "3000 км Україною" (3000 км для прифронтових громад), в УЗ надали список поїздів, квитки на які доступні вже з 3 грудня:
Крім того, доступними є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
А також місця 2 класу в "Інтерсіті+":
У прес-службі компанії пояснили також, що рейси для пілотного етапу було обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.
