Бесплатные "3000 км по Украине" от УЗ уже в приложении: как активировать и получить билеты

Национальный перевозчик "Укрзализныця" открыл пассажирам доступ к билетам по программе "3000 км по Украине" в своем приложении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Украинцам рассказали, что билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в приложении УЗ (для iOS и Android).
Скачать его можно через App Store или Google Play.
Если же приложение "Укрзализныци" у вас уже есть, его нужно обновить.
После этого - открыть приложение и перейти к пилотной версии программы "3000 км по Украине" (билеты до прифронтовых громад), чтобы ее активировать.
Следующий шаг - ознакомление с условиями путешествий в рамках программы.
Далее - стоит просмотреть подробные условия участия и почитать, как можно использовать километры в рамках программы.
После этого:
После этого будущего пассажира могут попросить подтвердить аккаунт с помощью "Дія.Підпис".
Далее - остается только выбрать необходимый вам рейс, чтобы получить билет на него.
В пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что в декабре в рамках программы доступны поезда в и из прифронтовых городов.
"Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь к родным и близким. Будьте ближе с теми, кто ждет", - призвали пассажиров и добавили соответствующую видеоинструкцию.
Стоит отметить что ранее, рассказывая о запуске первого этапа программы "3000 км по Украине" (3000 км для прифронтовых громад), в УЗ предоставили список поездов, билеты на которые доступны уже с 3 декабря:
Кроме того, доступны места в детских купе на рейсах таких поездов:
А также места 2 класса в "Интерсити+":
В пресс-службе компании объяснили также, что рейсы для пилотного этапа были выбраны в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом именно на поддержку жителей прифронтовых территорий.
