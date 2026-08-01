Бетонні плити та мішки з піском: як тилові АЗС захищаються від атак Росії

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АЗС зупиняються під час повітняної тривоги , ця норма стала суворіше дотримуватися через посилення атак;

Мережі укріпили станції мішками з піском та бетонними спорудами для захисту операторських, газових модулів тощо;

80% атакованих АЗС повертаються до роботи , проте вони не відновлювати скляні вікна;

Відпуск палива з бензовозів може бути тимчасовим рішенням, проте є законодавчі обмеження.

Що роблять на тилових АЗС?

Збільшення атак на автозаправні станції всередині країни змусило мережі більш суворо поставитися до повітряних тривог, вони зупиняють роботу в цей час.

"Це (почастішання атак - ред.) вплинуло на регламент роботи АЗС. Вони зачиняються, коли повітряна тривога. Я бачу таке, навіть в Києві", - коментує РБК-Україна аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

На багатьох станціях окремо огорожують бетонними плитами газовий модуль (де відбувається заправка автогазом) та газовий балон, додає спікер.

Значна кількість мереж посилила захист додатковими мішками з піском. "Компанії провели суботники, працівники самі підготували мішки з піском та обклали ними операторські", - говорить експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін в коментарі РБК-Україна.

Такі ж заходи проводить найбільша мережа АЗС державної компанії "Укранфа". Компанія зводить бетонні укріплення, встановлює захисні сітки, габіони, мобільні укриття для персоналу і клієнтів на об'єктах з підвищеним ризиком. "Працівники забезпечуються індивідуальними засобами захисту, зокрема касками та бронежилетами", - повідомили виданню в компанії.

Якщо безпечна експлуатація конкретного АЗК стає неможливою через загрозу для людей, компанія тимчасово призупиняє його роботу, додали представники "Укрнафти".

Фото: Автозаправки зупиняють роботу на час повітряної тривоги (Юлія Червінська, РБК-Україна)

Як захищають прифронтові АЗС?

Наразі основний захист для автозаправних станцій, які розташовані недалеко від зони бойових дій або кордону з Росією – це габіони з піском, антидронові сітки та бетонні загородження перед операторськими.

"Окремі мережі практикують роботу вахтовим методом, тобто ротації працівників. Завдяки цьому, наразі немає дефіциту або перевищення цін на пальне у прифронтових областях", - коментує РБК-Україна директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Він додає, що близько 80% раніше атакованих АЗС відновлюють свою роботу.

Часто на АЗС, куди вже прилітало, не завжди відновлюють скло у вікнах, а залишають тимчасові рішення із фанери. "Дехто закопав укриття не далеко від АЗС, працівники швидко туди йдуть під час повітряної тривоги", - говорить Сіренко.

Чи можливий продаж пального без АЗС?

Мережа АЗС "Укрнафти" готує технічне рішення, яке дозволить відпускати паливо, навіть якщо, автозаправна станція вже настільки пошкоджена, що не може працювати. "Як тимчасове рішення, можуть розглядати мобільні заправні пункти (бензовози з яких можна продавати паливо - ред.)", - сказали в компанії.

Водночас, чинне законодавство України не передбачає використання мобільних заправних пунктів для роздрібної реалізації пального поза межами території стаціонарної АЗС, додали в прес-центрі "Укрнафти".