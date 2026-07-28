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Чи дійсно на трасі Харків-Полтава "знищені всі АЗС": відповідь Синєгубова

12:32 28.07.2026 Вт
2 хв
За тиждень над Харковом та областю збили понад 100 ворожих цілей
aimg Валерій Ульяненко
Чи дійсно на трасі Харків-Полтава "знищені всі АЗС": відповідь Синєгубова Фото: удар по АЗС у Харкові (t.me/DSNS_Kharkiv)
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Інформація про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в Харківській області немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Очільник ОВА запевнив, що паливна інфраструктура регіону працює у звичайному режимі. Він додав, що для збереження стабільної роботи заправок влада вже узгодила спеціальні заходи безпеки.

"Спільно з представниками АЗС-мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає", - заявив Синєгубов.

Також керівник ОВА подякував українським військовим за ефективний захист неба над Харківською областю та об'єктами інфраструктури.

За його словами, лише протягом останнього тижня сили протиповітряної оборони збили над Харковом та областю понад 100 ворожих повітряних цілей.

Що передувало

Вчора депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що РФ знищила понад 80 автозаправних станцій на Харківщині. За його словами, маршрут Харків-Полтава залишився повністю без заправок.

"На сьогодні всі АЗС на трасі Харків-Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", - сказав він.

Нагадаємо, харківський мер Ігор Терехов нещодавно заявив, що росіяни цілеспрямовано атакують АЗС міста. Він закликав мешканців і гостей Харкова не перебувати на території заправок без необхідності.

Крім того, Терехов наголосив, що країна-агресорка продовжує бити по АЗС у різних областях України продовжують посилюватися. Він заявив, що "вихід є", однак жодних деталей розкривати не захотів.

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АЗС Харків Війна в Україні Олег Синєгубов
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