АЗС можуть прирівняти до критичної інфраструктури, але не всі

Влада розглядає можливість надати автозаправним станціям у прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Таке рішення має допомогти посилити їхній захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Віктора Микиту .

Головне: Особливий статус для АЗС: Влада розглядає можливість надати заправкам у прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить залучити додаткові ресурси для їхнього захисту та забезпечити безперебійне постачання пального.

Влада розглядає можливість надати заправкам у прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить залучити додаткові ресурси для їхнього захисту та забезпечити безперебійне постачання пального. Причина рішення: Росія останнім часом цілеспрямовано завдає ударів по цивільних об'єктах життєдіяльності.

Росія останнім часом цілеспрямовано завдає ударів по цивільних об'єктах життєдіяльності. Посилення безпеки на Сумщині та Харківщині: Для захисту доріг від ворожих дронів на Сумщині сітками вже закрили понад 400 км шляхів.

Для захисту доріг від ворожих дронів на Сумщині сітками вже закрили понад 400 км шляхів. Додаткові заходи: ОВА та громадам доручено збільшити забезпечення підрозділів ППО, мобільних вогневих груп і розрахунків БПЛА для закриття неба над регіонами.

За його словами, це питання обговорили під час виїзної оперативної наради на Сумщині за участю керівництва області, представників місцевого самоврядування, військового командування та Сил оборони.

"Обговорили можливість визначення АЗС у прифронтових регіонах об'єктами критичної інфраструктури. Це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на їх захист та забезпечити безперебійну роботу", - зазначив Микита.

Чому виникла така потреба

Як пояснив заступник керівника ОП, Росія останнім часом цілеспрямовано атакує об'єкти, які забезпечують життєдіяльність громад.

За його словами, під ударами опиняються автозаправні станції, великі продовольчі магазини, цивільний транспорт на дорогах, житлові квартали та інші цивільні об'єкти.

У зв'язку зі зміною безпекової ситуації влада також посилює антидроновий захист регіону. На Сумщині силами обласної військової адміністрації та громад антидроновими сітками вже захищено понад 400 кілометрів доріг, ще кілька сотень кілометрів перебувають на стадії облаштування.

Які ще рішення ухвалили

Під час наради обласні військові адміністрації отримали доручення спільно з громадами збільшити фінансове та матеріально-технічне забезпечення підрозділів протиповітряної оборони, зокрема екіпажів безпілотних авіаційних комплексів і мобільних вогневих груп.

Крім того, за словами Микити, спільно з військовими готується окремий пакет рішень щодо додаткового захисту українського неба.

Що передувало

Раніше стало відомо, що через посилення російських атак на автозаправні станції влада розглядає можливість надати АЗС у прифронтових областях статус об'єктів критичної інфраструктури.

Водночас у Харківській області вже працюють над посиленням фізичного захисту автозаправних станцій. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також спростував інформацію про те, що на трасі Харків - Полтава нібито не залишилося жодної працюючої АЗС, наголосивши, що дефіциту пального в регіоні немає.