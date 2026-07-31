АЗС продовжують підіймати ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 липня

Українські оператори АЗС переглянули цінники на пальне. Головний тренд ранку - відчутне подорожчання дизеля в більшості найбільших мереж.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на п'ятницю, 31 липня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Бензин : цінники на всі види (А-92, А-95, брендові та 100-ті марки) залишилися на рівні попереднього дня.

: цінники на всі види (А-92, А-95, брендові та 100-ті марки) залишилися на рівні попереднього дня. Дизельне пальне : подорожчало на 1,00-2,00 грн/л у мережах OKKO, WOG та "Укрнафта".

: подорожчало на 1,00-2,00 грн/л у мережах OKKO, WOG та "Укрнафта". Автогаз: зміна ціни зафіксована лише на SOCAR (+1,00 грн/л).

Що змінилося на АЗС за добу

Найбільше зростання зафіксовано на дизельному пальному в мережах OKKO, WOG та "Укрнафта".

Так, в OKKO дизель Pulls подорожчав на 2 гривні - до 95,90 грн/л, а дизель Євро - також на 2 гривні, до 92,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

У WOG преміальний дизель Mustang додав 1 гривню і коштує 95,80 грн/л, а дизель Євро-5 також зріс на 1 гривню - до 92,80 грн/л.

У мережі SOCAR ціни на бензин і дизель не змінилися, однак автогаз подорожчав на 1 гривню - до 43,90 грн/л.

Державна "Укрнафта"підняла ціну на дизель Energy на 2 гривні - до 91,90 грн/л, звичайний дизель також подорожчав на 2 грн - до 89,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 31 липня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 95,90 грн

ДП Євро: 92,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 95,80 грн

ДП Євро-5: 92,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 95,90 грн

ДП NANO: 92,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"