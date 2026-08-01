Бетонные плиты и мешки с песком: как тыловые АЗС защищаются от атак России

В июле русские войска существенно усилили обстрелы автозаправочных станций, в том числе в тыловых регионах страны.
Как сети изменили режим работы, какие меры безопасности были приняты и возможно ли продавать топливо, если станция вынужденно остановилась – в материале РБК-Украина .
Главное:
АЗС останавливаются во время воздушной тревоги , эта норма стала строже придерживаться из-за усиления атак;
Сети укрепили станции мешками с песком и бетонными сооружениями для защиты операторских, газовых модулей;
80% атакованных АЗС возвращаются к работе , однако они не восстанавливают стеклянные окна;
Отпуск топлива из бензовозов может быть временным решением , однако есть законодательные ограничения.
Увеличение атак на автозаправочные станции внутри страны заставило сети более строго отнестись к воздушным тревогам, они останавливают работу в это время.
"Это (учащение атак – ред.) повлияло на регламент работы АЗС. Они закрываются, когда воздушная тревога . Я вижу такое, даже в Киеве", - комментирует РБК-Украина аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко.
На многих станциях ограждают бетонными плитами газовый модуль (где происходит заправка автогазом) и газовый баллон, добавляет спикер.
Значительное количество сетей усилило защиту дополнительными мешками с песком. "Компании провели субботники, работники сами подготовили мешки с песком и обложили ими операторские", – говорит эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в комментарии РБК-Украина.
Подобные мероприятия проводит крупнейшая сеть АЗС государственной компании "Укранфа". Компания строит бетонные укрепления, устанавливает защитные сетки, габионы, мобильные укрытия для персонала и клиентов на объектах с повышенным риском. "Работники снабжаются индивидуальными средствами защиты, в частности касками и бронежилетами ", - сообщили изданию в компании.
Если безопасная эксплуатация конкретного АЗК становится невозможной из-за угрозы людям, компания временно приостанавливает его работу, добавили представители "Укрнафты".
В настоящее время основная защита для автозаправочных станций, расположенных недалеко от зоны боевых действий или границы с Россией – это габионы с песком, антидроновые сетки и бетонные заграждения перед операторскими.
"Отдельные сети практикуют работу вахтовым методом , то есть ротации работников. Благодаря этому, пока нет дефицита или превышения цен на топливо в прифронтовых областях", - комментирует РБК-Украина директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.
Он добавляет, что около 80% ранее атакованных АЗС возобновляют свою работу .
Часто на АЗС, куда уже прилетало, не всегда восстанавливают стекло в окнах, а оставляют временные решения из фанеры. "Некоторые закопали укрытие не далеко от АЗС, работники быстро туда идут во время воздушной тревоги", - говорит Сиренко.
Сеть АЗС "Укрнафты" готовит техническое решение, которое позволит отпускать топливо, даже если автозаправочная станция уже настолько повреждена, что не может работать. "Как временное решение, могут рассматривать мобильные заправочные пункты (бензовозы из которых можно продавать топливо – ред.)", - сказали в компании.
В то же время действующее законодательство Украины не предусматривает использование мобильных заправочных пунктов для розничной реализации горючего за пределами территории стационарной АЗС, добавили в пресс-центре "Укрнафты".
Напомним, с середины июля Россия начала все чаще атаковать АЗС в приграничных регионах, в частности на Сумщине . Вместе с тем в регионе не возникло дефицита топлива.
27 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что из-за российских атак на отрезке трассы из Харькова в Полтаву не осталось ни одной работающей АЗС. Позже эту информацию опроверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов , который сообщил об обеспечении топливом и усилении физической защиты на заправках.
В ответ на увеличение количества атак на АЗС в Офисе президента рассматривают возможность предоставить станциям на прифронтовых регионах статус объектов критической инфраструктуры , что позволит направить дополнительные ресурсы в их защиту.
31 июля многие сети АЗС подняли цены на дизельное топливо . Наибольший рост отмечен на станциях, работающих под брендами ОККО, WOG и "Укрнафта". В OKKO дизель Pulls стоил 95,90 грн/л, а дизель Евро – 92,90 грн/л.
В WOG премиальный дизель Mustang стоил 95,80 грн/л, а дизель Евро-5 – до 92,80 грн/л. На АЗС "Укрнафта" цена на дизель Energy была на уровне 91,90 грн/л, а обычный дизель стоил 89,90 грн/л.