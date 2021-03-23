Беспорядки возле Офиса президента: суд избрал подозреваемому меру пресечения

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в выбивании стекол в здании Офиса президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Сорд) во время акции в поддержку Сергея Стерненка 20 марта. Ему назначили круглосуточный домашний арест.

По информации следствия, Владислав Сорд пришел на акцию с заранее заготовленным оружием - сложенным ножом, и в ходе акции ударил рукой по двери Офиса президента, разбив стекло.

Прокурор просил для подозреваемого именно круглосуточный домашний арест, отметив, что преступление, которое инкриминируется Владиславу, предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Обвинение считает, что существуют риски давления на свидетелей и уничтожения подозреваемым вещественных доказательств, в частности видео и переписок.

Адвокат подозреваемого Дмитрий Мащурок просил суд полностью отказать в удовлетворении ходатайства. Он отмечал, что уже истек срок избрания меры пресечения, а также то, что Владислав не может влиять на свидетелей, поскольку все они сотрудники полиции, а также на экспертное учреждение, которое проводит экспертизу ножа, так как она подконтрольна МВД.

Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда.

Владислав Сорд отметил, что не планирует скрываться, так как он публичный человек - писатель.