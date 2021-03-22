Геращенко о беспорядках под ОП: будут новые подозрения
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал новые подозрения по факту беспорядков под Офисом президента в Киеве. Полиция объявит новые подозрения уже сегодня.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
"Там будут и другие подозрения. Вы это увидите на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний. Просматривали сотни материалов. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - сказал Геращенко.
Представитель МВД добавил, что степень наказания для участников беспорядков будет зависеть от состава совершенного преступления.
"Зависит от состава преступления. Кто побил стекла - это один вопрос, кто поджигал дверь - это другое", - пояснил он.
Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.
После беспорядков полиция задержала одного из участников акции, который, по версии правоохранителей, повредил дверь Офиса президента. Задержанному уже предъявили обвинение.
На следующий день в Офисе президента оценили ущерб, причиненный участниками акции протеста.