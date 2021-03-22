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Геращенко о беспорядках под ОП: будут новые подозрения

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 16:57
Геращенко о беспорядках под ОП: будут новые подозрения Фото: беспорядки под Офисом президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал новые подозрения по факту беспорядков под Офисом президента в Киеве. Полиция объявит новые подозрения уже сегодня.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

"Там будут и другие подозрения. Вы это увидите на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний. Просматривали сотни материалов. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - сказал Геращенко.

Представитель МВД добавил, что степень наказания для участников беспорядков будет зависеть от состава совершенного преступления.

"Зависит от состава преступления. Кто побил стекла - это один вопрос, кто поджигал дверь - это другое", - пояснил он.

Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.

После беспорядков полиция задержала одного из участников акции, который, по версии правоохранителей, повредил дверь Офиса президента. Задержанному уже предъявили обвинение.

На следующий день в Офисе президента оценили ущерб, причиненный участниками акции протеста.

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Новости Украины Общество Министерство внутренних дел Украины полиция подозрение беспорядки Офис президента
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