Заворушення біля Офісу президента: суд обрав підозрюваному запобіжний захід

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у побитті шибок у будівлі Офісу президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (Сорд) під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня. Йому призначили цілодобовий домашній арешт.

За інформацією слідства, Владислав Сорд прийшов на акцію із заздалегідь заготовленою зброєю - складеним ножем, і в ході акції вдарив рукою по дверях Офісу президента, розбивши скло.

Прокурор просив для підозрюваного саме цілодобовий домашній арешт, наголосивши, що злочин, який інкримінують Владиславу, передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Звинувачення вважає, що існують ризики тиску на свідків та знищення підозрюваним речових доказів, зокрема відео і переписок.

Адвокат підозрюваного Дмитро Мащурок просив суд повністю відмовити у задоволенні клопотання. Він зазначав, що вже сплив термін обрання запобіжного заходу, а також те, що Владислав не може впливати на свідків, оскільки усі вони співробітники поліції, а також на експертну установу, яка проводить експертизу ножа, оскільки вона підконтрольна МВС.

Адвокати заявили, що будуть оскаржувати рішення суду.

Владислав Сорд зазначив, що не планує переховуватися, оскільки він публічна людина - письменник.