У Берліні розпочалася зустріч Зеленського з командою Трампа

Мирний план США

Нагадаємо, що США, Україна та Європа вже майже впродовж місяця доопрацьовують американський мирний план, який у початковій версії був явно на користь Росії.

Днями була інформація, що сторони обговорюють наразі три ключові ініціативи, а саме: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки і документ, який визначає принципи післявоєнного відновлення.

Найскладнішим наразі є питання територій, оскільки Вашингтон вимагає віддати Донбас, але Україна відкидає подібні пропозиції.

Водночас Зеленський сьогодні розповів, що США запропонували компроміс - ЗСУ вийдуть із Донбасу, а армія РФ "не заходитиме на частини нашого Сходу". Однак президент вважає, що якщо українські війська мають відходити, то й аналогічно мають вчинити росіяни. За словами Зеленського, на цей момент у США немає поки що відповіді.

Також у ЗМІ була інформація, що США готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією статті 5 НАТО. Зеленський, коментуючи цю тему, зазначив, що наша країна від початку хотіла вступити в НАТО, але цього не хочуть партнери в США і Європі. З цієї причини він сказав, що двосторонні гарантії безпеки від США, а також від європейських партнерів та інших країн - це вже є компроміс з боку України.

Варто додати, що Україна спільно з європейськими партнерами доопрацювала власне бачення мирного врегулювання і відправила план у США. Станом на 14 грудня, як сказав президент, Україна ще не отримала офіційної реакції від США.

Зустріч у Берліні

Нагадаємо, що 13 грудня в Парижі мала відбутися зустріч між Україною, США та Європою щодо мирного плану. Однак із невідомої причини її скасували.

Одразу після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що цими вихідними, і як стало відомо - саме сьогодні, триває зустріч у Берліні між Україною та США. Крім того, будуть переговори з європейськими партнерами. За даними WSJ, Білий дім має намір досягти мирної угоди щодо України до кінця 2025 року.