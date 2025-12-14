Зеленський: США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану

Станом на зараз Україна не отримала офіційної реакції від Сполучених Штатів Америки щодо останніх пропозицій до мирного плану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа.

За його словами, певні сигнали надходять через переговорну команду.

"Ні, я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою перемовну, переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", - зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що вже сьогодні розпочинається активний дипломатичний день у Берліні.

"Сьогодні в нас Україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца і, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи", - додав він.

За словами глави держави, Україна налаштована на продовження діалогу з партнерами та готова обговорювати подальші кроки щодо мирного врегулювання.