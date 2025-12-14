ua en ru
Зеленський: США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану

Україна, Неділя 14 грудня 2025 12:32
UA EN RU
Зеленський: США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Станом на зараз Україна не отримала офіційної реакції від Сполучених Штатів Америки щодо останніх пропозицій до мирного плану.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа.

За його словами, певні сигнали надходять через переговорну команду.

"Ні, я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою перемовну, переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", - зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що вже сьогодні розпочинається активний дипломатичний день у Берліні.

"Сьогодні в нас Україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца і, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи", - додав він.

За словами глави держави, Україна налаштована на продовження діалогу з партнерами та готова обговорювати подальші кроки щодо мирного врегулювання.

Мирний план США

Адміністрація Білого дому підготувала проєкт мирної угоди як основу для завершення війни, первинна версія якого складалася з 28 пунктів.

Після зауважень з боку України та європейських партнерів документ переглянули й скоротили приблизно до 20 пунктів.

Зеленський заявив, що Україна спільно з країнами ЄС доопрацювала власне бачення мирного врегулювання та найближчим часом передасть його США. За його словами, наразі паралельно узгоджуються три документи: рамкова угода, гарантії безпеки та план післявоєнного відновлення.

Також стало відомо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться в Берліні з європейськими лідерами та Зеленським. Захід має ключове значення в контексті прагнення Білого дому досягти миру в Україні.

Мирні переговори Війна в Україні Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Берлін
