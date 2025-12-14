В Берлине началась встреча Зеленского с командой Трампа

Мирный план США

Напомним, что США, Украина и Европа уже почти на протяжении месяца дорабатывают американский мирный план, который в первоначальной версии был явно в пользу России.

На днях была информация, что стороны обсуждают сейчас три ключевых инициативы, а именно: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, который определяет принципы послевоенного восстановления.

Самым сложным на данный момент является вопрос территорий, поскольку Вашингтон требует отдать Донбасс, но Украине отвергает подобные предложения.

В то же Зеленский сегодня рассказал, что США предложили компромисс - ВСУ выйдут из Донбасса, а армия РФ "не будет заходить на части нашего Востока". Однако президент считает, что если украинские войска должны отходить, то и аналогично должны поступить россияне. По словам Зеленского, на этот момент у США нет пока ответа.

Также в СМИ была информация, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии статьи 5 НАТО. Зеленский комментируя эту тему отметил, что наша страна с самого начала хотела вступить в НАТО, но этого не хотят партнеры в США и Европе. По этой причине он сказал, что двухсторонние гарантии безопасности от США, а также от европейских партнеров и других стран - это уже является компромисс со стороны Украины.

Стоит добавить, что Украина совместно с европейскими партнерами доработала собственное видение мирного урегулирования и отправила план в США. По состоянию на 14 декабря, как сказал президент, Украина еще не получила официальной реакции от США.

Встреча в Берлине

Напомним, что 13 декабря в Париже должна была пройти встреча между Украиной, США и Европой по поводу мирного плана. Однако по неизвестной причине ее отменили.

Сразу после этого в СМИ появилась информация, что в эти выходные, и как стало известно - именно сегодня, идет встреча в Берлине между Украиной и США. Кроме того, будут переговоры с европейскими партнерами. По данным WSJ, Белый дом намерен достичь мирной сделки по Украине до конца 2025 года.