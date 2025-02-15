ua en ru
Сб, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Берінчик поступився Девісу технічним нокаутом та втратив пояс WBO в легкій вазі: фото і відео

Нью-Йорк, Субота 15 лютого 2025 06:34
UA EN RU
Берінчик поступився Девісу технічним нокаутом та втратив пояс WBO в легкій вазі: фото і відео Фото: Денис Берінчик та Кейшон Девіс – чемпіонське протистояння (x.com/trboxing)
Автор: Андрій Костенко

Українець Денис Берінчик та американець Кейшон Девіс зустрілись на ринзі в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Бій проходив в ніч з 14 на 15 лютого в американському Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден". Берінчик вийшов на зустрів у статусі чинного чемпіона. Це був перший захист українцем титулу, здобутого у травні минулого року.

Бійці вийшли в ринг о 6:15 за Києвом. Девіс одразу намагався зайняи центр рингу та домінувати. Проте Берінчик не дозволяв це зробити. Перший раунд - розвідка боєм. Сумбурнийі та безрезультативний для обох суперниуів. У другому потроху стала починатися рубка, більш активним був американець.

Третій раунд - Берінчик пропускає опиняється на канвасі рингу. Суддя відраховує нокдаун. Це перший нокдаун в професійній кар'єрі Берінчика. Девіс намагається розвити успіх. Він більш активний і влучний. У Берінчика носом пішла кров.

У четвертому раунді українець з закривавленим обличчям. Перевага Девіса вже очевидна. Берінчик знову пропустив удар та вдруге опинився на настилі. Суддя зупинив бій, зафіксувавши перемогу Девіса технічним нокаутом. Він - новий чемпіон чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі. Берінчик зазнав першої поразки в кар'єрі.

Берінчик поступився Девісу технічним нокаутом та втратив пояс WBO в легкій вазі: фото і відео

Раніше Олександр Усик заявив, що планує завершити кар'єру та півідомив скільки боїв проведе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту