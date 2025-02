Берінчик поступився Девісу технічним нокаутом та втратив пояс WBO в легкій вазі: фото і відео

Бій проходив в ніч з 14 на 15 лютого в американському Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден". Берінчик вийшов на зустрів у статусі чинного чемпіона. Це був перший захист українцем титулу, здобутого у травні минулого року.

Бійці вийшли в ринг о 6:15 за Києвом. Девіс одразу намагався зайняи центр рингу та домінувати. Проте Берінчик не дозволяв це зробити. Перший раунд - розвідка боєм. Сумбурнийі та безрезультативний для обох суперниуів. У другому потроху стала починатися рубка, більш активним був американець.

Третій раунд - Берінчик пропускає опиняється на канвасі рингу. Суддя відраховує нокдаун. Це перший нокдаун в професійній кар'єрі Берінчика. Девіс намагається розвити успіх. Він більш активний і влучний. У Берінчика носом пішла кров.

У четвертому раунді українець з закривавленим обличчям. Перевага Девіса вже очевидна. Берінчик знову пропустив удар та вдруге опинився на настилі. Суддя зупинив бій, зафіксувавши перемогу Девіса технічним нокаутом. Він - новий чемпіон чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі. Берінчик зазнав першої поразки в кар'єрі.

