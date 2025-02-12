Олександр Усик завершує свою кар'єру: яку заяву зробив український боксер

Українській боксер Олександр Усик заявив, що планує завершити свою кар'єру. Він повідомив, що планує провести ще всього два бої.

Яку заяву зробив Олександр Усик і з ким він хоче провести ще два бої, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sky Sports.

Олександр Усик розповів, що планує піти зі спорту після ще двох змагань і який бій він хоче провести далі.

У травні минулого року українець переміг Тайсона Ф'юрі, щоб виграти всі чотири титули в суперважкій вазі. Він звільнив пояс IBF, але зберіг об'єднані чемпіонські титули за версіями WBC, WBA і WBO завдяки повторній перемозі над Ф'юрі.

Зараз абсолютний чемпіон світу планує ще лише два поєдинки в кар'єрі й хоче боксувати з переможцем бою Дєніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера.

22 лютого на турнірі Riyadh Season в Ер-Ріяде 27-річний британець Дюбуа захищатиме титул чемпіона світу за версією IBF у суперважкому дивізіоні у бою проти новозеландця Паркера.

"Я буду битися з тим, хто переможе, Джозеф Паркер, Дєніел Дюбуа, без проблем", - сказав Усик.

Дюбуа, має пояс IBF й 22 лютого захищатиме його в бою проти Паркера. Переможець цього протистояння може отримати шанс провести бій з Усиком за титул абсолютного чемпіона світу.

А згодом 38-річний боксер планує завершити кар’єру - в найближчі два роки й, швидше за все, проведе бій лише ще один раз після наступного бою.

"Думаю, у мене залишилося півтора-два роки в боксі. Я почуваюся чудово, але готуюся тільки до двох поєдинків, не більше. Тільки два", - заявив Усик.

Варто додати, що Дєніел Дюбуа вже бився з Усиком у 2023 році за звання об'єднаного чемпіона світу у важкій вазі. Тоді він поступився технічним нокаутом у дев'ятому раунді, хоч бій був важким і для українця.

Дєнієл Дюбуа (фото: Getty Images)

Британський боксер вважає, що значно покращив свої навички та хоче взяти реванш в Усика.

"Я стаю кращим, прогресую. Кажуть, що після завоювання чемпіонського титулу ти ростеш як боєць. Думаю, це якраз про мене. Я готовий знову вийти на ринг і перемогти будь-кого, кого поставлять переді мною", - зазначив Дюбуа.