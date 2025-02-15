Беринчик проиграл Дэвису техническим нокаутом и потерял пояс WBO: фото и видео

Денис Беринчик не сумел одержать победу в поединке против Кейшона Дэвиса, который состоялся 15 февраля. Зрелищный бой за титул чемпиона мира WBO в легком весе украинец проиграл техническим нокаутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Бой проходил в ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден". Беринчик вышел на встречу в статусе действующего чемпиона. Это была первая защита украинцем титула, добытого в мае прошлого года.

Бойцы вышли в ринг в 6:15 по Киеву. Дэвис сразу пытался занять центр ринга и доминировать. Однако Беринчик не позволял это сделать. Первый раунд - разведка боем. Сумбурный и безрезультатный для обоих соперников. Во втором понемногу стала начинаться рубка, более активным был американец, который сумел нанести точный удар в голову. Беринчик сразу бросился отвечать, но неподготовленная атака результата не принесла.

Третий раунд - Беринчик пропускает и оказывается на канвасе ринга. Судья отсчитывает нокдаун. Это первый нокдаун в профессиональной карьере Беринчика. Дэвис пытается развить успех. Он более активен и меткий. У Беринчика по носу пошла кровь.

В четвертом раунде украинец с окровавленным лицом. Преимущество Дэвиса уже очевидно. Беринчик пропустил сильный удар в живот и во второй раз оказался на настиле. Судья остановил бой, зафиксировав победу Дэвиса техническим нокаутом. Он - новый чемпион мира по версии WBO в легком весе. Беринчик потерпел первое поражение в карьере за 20 поединков.

Отметим, что перед боем Беринчик - Дэвис букмекеры отдавали предпочтение именно американцу. К сожалению, их прогнозы оправдались.

КАЖДЫЙ АНГЕЛ КРОМЕЛЬНОГО МОМЕНТА pic.twitter.com/umWGGxZcbJu - Top Rank Boxing (@trboxing) 15 февраля 2025 г.

КАК БУДТО ЕСТЬ СОМНЕНИЯ.



@KeyshawnDavis8 только что показал, почему он рожден для GREATNESS. pic.twitter.com/W3s7ooLsrs - Top Rank Boxing (@trboxing) 15 февраля 2025 г.

Таким образом список чемпионов мира в легком весе выглядит следующим образом: Джервонта Дэвис (WBA), Шакур Стивенсон (WBC), Кейшон Дэвис (WBO) - все представляют США и Василий Ломаченко (IBF) - от Украины.

Сколько Беринчик и Дэвис заработали за этот бой?

По данным СМИ, Беринчик гарантированно получил за бой 500 тысяч долларов. Однако эта сумма может вырасти до двух миллионов долларов после подсчетов всех средств, вырученных за продажу прав на показ боя.

До этого самый большой гонорар в своей карьере украинец получил за бой против Наваррете. Тогда Беринчик обогатился "всего лишь" на 300 тысяч долларов.

Дэвис сегодня гарантированно положил в карман 425 тысяч долларов. Но эта сумма может увеличиться до полутора миллионов долларов.

Кто такой Кейшон Дэвис

Кейшон родился в 1999 году в Норфолке, что в штате Вирджиния. Рос в неблагополучном районе города. Его семья имела финансовые трудности, и он даже думал оставить занятия боксом, однако старший брат убедил его не делать этого.

Интересно, что до бокса Кейшон занимался баскетболом и мечтал играть в НБА.

Он (так же как и Денис) является серебряным призером Олимпийских игр, правда, 2020 года. Перед ОИ, кстати, Дэвис подрабатывал в McDonald's, чтобы заработать на тренировки и приобрести все необходимое для соревнований. Кейшон Дэвис (фото: instagram.com/keyshawndavis)

Он считается одним из самых талантливых бойцов нового поколения и имеет высокие шансы (по мнению экспертов) стать большой звездой в профессиональном боксе. В частности, его называют "новым Флойдом Мейвезером", отмечая его техничность, скорость и отличную оборону.

Он спарринговал с Дэвином Хэйни, Шакуром Стивенсоном и другими топ-боксерами, что помогло ему быстро прогрессировать и завоевать первый титул уже в седьмом бою. Сам боксер, кстати, отмечает, что "вдохновляется стилем Теренса Кроуфорда", называя того своим наставником.

Сейчас имеет контракт с одной из самых известных промоутерских компаний Top Rank. А это свидетельствует о том, что функционеры возлагают на него большие надежды.

Кто такой Денис Беринчик

Денис родился в городе Сорокино Луганской области. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, где получил знания в сфере спорта и тренерской деятельности.

Первого серьезного успеха на международном любительском ринге он достиг в 2010 году, выиграв чемпионат Международной федерации студенческого спорта. Впоследствии получил "серебро" Олимпийских игр-2012, став настоящим любимцем публики. А в 2024 году стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO, победив мексиканца Эмануэля Наваррете.

Беринчик известен своим агрессивным стилем ведения боя и яркими выходами на ринг (появлялся в образах персонажей из кино, сериалов и украинских традиционных костюмах).

В 2019 году Денис провел бой на голых кулаках по правилам ММА. Боксер за четыре раунда "вынес" ирландского бойца смешанных единоборств Артема Лобова по прозвищу "Русский молот". Денис Беринчик (фото: instagram.com/berinchyk)

Кроме бокса и смешанных единоборств, Беринчик имеет опыт в самбо и кикбоксинге. Но свое мастерство он демонстрирует не только в ринге, но и... на паркете. В 2018 году боксер принял участие в популярном шоу "Танцы со звездами" на 1+1, где вместе Екатериной Белявской дошел до 11-го эфира.

Когда-то Денис неоднократно заявлял, что хотел бы провести бой с другим легендарным украинским боксером, чемпионом мира IBF и IBO в легком весе Василием Ломаченко, который сейчас залечивает травму спины и непонятно, вернется ли вообще в ринг. Однако в последние годы Беринчик отмечает: встретится с "Ломой" "только за большие деньги", которые направит на помощь Вооруженным Силам Украины.

К слову, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Денис вступил в ряды территориальной обороны, помогал военным и активно поддерживал украинцев, используя свою популярность для сбора средств на ВСУ. Продолжает делать это до сих пор.