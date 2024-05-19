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Денис Берінчик став чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі

Україна, Неділя 19 травня 2024 08:30
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Денис Берінчик став чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі Фото: український боксер Денис Берінчик (instagram.com/berinchyk)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 19 травня український боксер Денис Берінчик здобув перемогу над мексиканцем Емануелем Наваррете. Він отримав титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

Бій боксерів відбувся у Сан-Дієго (США). Поєдинок тривав всі 12 раундів, а перемогу Берінчик отримав за рішенням суддів.

Зазначимо, що Берінчик вперше дебютував на ринзі професійного боксу. Це його перший пояс чемпіона світу.

Що відомо про боксерів

Денис Берінчик - український професійний боксер, виступає у першій напівсередній вазі та легкій вазі. Срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер літньої Універсіади, дворазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України з боксу.

Емануель Наваррете - мексиканський боксер-професіонал, який виступає у другій напівлегкій ваговій категорії. Чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (2018-2020), за версією WBO у напівлегкій вазі (2020-2023), за версією WBO у другій напівлегкій вазі (2023).

Перемога Усіка

В ніч на 19 травня українець Олександр Усик за рішенням суддів здолав британського боксера Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Після бою Усик змушений був відправитись до лікарні через підозру на перелом щелепи. Коротко про найважливіші перемоги Усіка за час виступів на професійному рівні - читайте у підбірці РБК-Україна.

Нагадаємо, що 12 травня український боксер Василь Ломаченко переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа. Таким чином, Ломаченко повернув собі звання чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

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