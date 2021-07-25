Измочалил в юшку: Беринчик в Киеве сразил "Русского молота" (видео)

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик победил экс-бойца UFC Артема Лобова во время боя на голых кулаках во Дворце спорта 24 июля.

Смотрите ниже лучшие моменты и победные удары украинского чемпиона, который голыми руками сразил бойца по прозвищу Русский молот.

Необычный поединок состоялся в Киеве между обладателем пояса WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и экс-бойцом UFC (смешанные единоборства) Артемом Лобовым, российским спортсменом, который ныне представляет Ирландию.

Формат кулачного боя состоит из 5 раундов по 2 минуты, но на пятый раунд Лобов, по прозвищу Русский молот, не пошел.

Все лицо Лобова было в крови после четвертого раунда, поэтому он отказался от проведения заключительного этапа боя.

После боя Денис показал на своей Instagram-странице фото шорт и бинтов, которыми были обмотаны кулаки во время боя. На спортивной экипировке были следы крови.

Фото: Денис Беринчик показал окровавленные вещи после боя с Лобовым (instagram.com/berinchyk)

Смотрите на видео ниже лучшие моменты боя между Денисом Беринчиком и Артемом Лобовым, а также полный бой.

Для справки:

Денису Беринчику 27 лет. Он родился в городе Краснодон (Луганская область). Добился больших успехов за свою карьеру: серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, серебряный призер Чемпионата мира 2011 года, победитель Чемпионата Международной федерации университетского спорта 2010 года в весовой категории до 60 кг, бронзовый призер Всемирной летней универсиады 2013 года, обладатель Кубка Украины 2009 года. С 2012 до 2014 годов выступал во Всемирной серии.

В социальных сетях украинского чемпиона поддержали восторженными комментариями.

"Меня веселили "эксперты" до боя, которые говорили что голые кулаки это другое. Они не понимают что уровень олимпийского призера и чемпиона мира, никакие снятые перчатки не сотрут. Скорость, чувство дистанции, тайминг, работа корпусом, работа ног..." - написала один из юзеров.

"Беринчик - красава, перетерпел напор и тактично развалил", - восхищается пользователь сети.

"Это было очевидно, профессиональный боксер, у него дыхалка неубиваемая, а "лоб" уже в первом раунде обосрался, Беринчик тупо в своей тарелке хорошо его разобрал, если бы было еще пару раундов он бы его отключил", - добавил комментатор.