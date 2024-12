Ломаченко завершив кар'єру чи ні? Що говорять Усик, промоутери і фанати

Першим, хто повідомив про те, що дворазовий чемпіон Олімпійських ігор завершив кар'єру, став нібито журналіст Майкл Бенсон у соцмережі Х 18 грудня.

"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років... Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він буде робити у майбутньому", - написав Майкл, нагадавши, що українець ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої.

Незадовго до публікації поста Бенсона, журналісти каналу Fight Hub TV запитали у боксера Олександра Усика, який є кумом Ломаченка, що він думає про майбутнє Василя.

У розмові чемпіон світу за версією WBC, WBA, WBO та IBO жодним чином не обмовився про те, що його близький друг планує завершувати кар'єру. Більше того, Усик не виключає варіанту, що Ломаченко може провести поєдинок із американцем Джервонтою Девісом.

"Чи побачимо ми ще Ломаченка? Можливо. Його поєдинок проти Джервонти Девіса? Все можливо, я не знаю", - сказав він.

Відомий боксерський промоутер і менеджер "Ломи" Егіс Клімас ще влітку цьогоріч казав, що поєдинок з Девісом у 2024 році точно не відбудеться, бо "Ломаченко не в настрої, в нього немає мотивації".

"Василь поки взяв паузу і хоче провести більше часу зі своєю сім'єю. Він не хоче битися до кінця року, тож у 2024 на його бій не варто чекати", - сказав функціонер в коментарі Fight Hub TV.

Егіс наголосив, що українця "мотивують не тільки гроші", адже він "нічого не робить просто заради грошей".

"Ви можете йому пропонувати мільйони, але без мотивації він не захоче битися", - додав Клімас і наголосив при цьому, що "Ломаченко поки не завершує кар'єру".

Наприкінці жовтня Клімас уже в коментарі виданню BoxingScene сказав, що Ломаченка "останнім часом" турбують болі в спині, тому він консультується з лікарями. І знову наголосив: рішення проводити бій з Девісом, або ж вийти на пенсію, Василем ще не прийняте.

Василь Ломаченко (фото: Getty Images)

29 жовтня на BoxingScene вийшов матеріал, у якому йдеться про те, що "у стінах Top Rank (промоутерська компанія, яка організовує бої в тому числі й Ломаченка - Ред.) схиляються до того, що Ломаченко завершить кар'єру". Неофіційно для Девіса шукають іншого суперника. Головним претенденнтом є, що цікаво, інший український боксер - Денис Берінчик.

Менеджер Ломаченка натомість натякнув, що його підопічний може змінити свою думку з часом, навіть якщо оголосить про завершення кар'єри.

"Минулого разу теж люди говорили, що він піде на пенсію. Він замислювався над цим. А потім передумав, подзвонив мені і сказав, що хоче битися. Важко сказати, що буде", - розповів Клімас.

Західні ЗМІ відзначають, що українцю було б доцільніше піти на пенсію.

"Ломаченко міг би залишити свій улюблений вид спорту на вершині, залишивши пояс (свій останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року, українець переміг Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF - Ред.), а не ризикувати титулом у бою з потужним Девісом", - кажуть експерти BoxingScene.

"Ломаченко досяг усього, чого хотів в професійній кар’єрі. Я тішуся з того. Звичайно, якщо він хоче повернутися і битися, Бог йому в поміч, і ми допоможемо йому в його наступному бою", - говорить голова Top Rank Боб Арум.

У мережі фанати боксу з різних куточків світу активно коментують інформацію про завершення Ломаченком кар'єри. Багато вболівальників засмучені через рішення боксера.

Однак велика кількість юзерів Х, серед яких в тому числі спортивні оглядачі, не спішать відправляти українця на пенсію. Вони закликають "не вірити нічому й нічому, поки не надійде інформація від самого Ломаченка".

Many people are falling for the trap. It is a parody account. Do not believe anything until it comes from Lomachenko himself. https://t.co/cxgyYbMy2r