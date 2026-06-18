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Берег Одеси атакували морські дрони? В ВМС розповіли, що сталося насправді

11:47 18.06.2026 Чт
2 хв
Військові відреагували на чутки у соцмережах
aimg Валерій Ульяненко
Фото: патрулювання ВМС у Чорному морі (Getty Images)

Інформація про нібито обстріл узбережжя Одеси морськими дронами, яка поширювалась у медіа 17 червня, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військово-Морських Сил ЗСУ.

"Учора ввечері ВМС ЗСУ здійснювали планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами. Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози", - йдеться у заяві.

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Наголошується, що загроза з боку російських окупантів залишається.

У ВМС підкреслили, що продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики.

Нагадаємо, 10 червня російські дрони-камікадзе атакували південні райони Одеської області та акваторію Чорного моря. Внаслідок удару зазнали пошкоджень два цивільних вантажних судна.

Також 29 травня російські війська завдали удару по судну, яке прямувало з одного з портів Одещини до Туреччини. У результаті атаки постраждали члени екіпажу.

Крім того, у ніч на 18 травня окупанти атакували китайське торговельне судно, що перебувало в територіальних водах України.

Наприкінці квітня під обстріл потрапив балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, який прямував морським коридором до Одеси для завантаження зерна. Через атаку на борту виникла пожежа, навігаційне обладнання вийшло з ладу.

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ОдесаВМСВійна в УкраїніДрони