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Берег Одессы атаковали морские дроны? В ВМС рассказали, что произошло на самом деле

11:47 18.06.2026 Чт
2 мин
Военные отреагировали на слухи в соцсетях
aimg Валерий Ульяненко
Фото: патрулирование ВМС в Чёрном море (Getty Images)

Информация о якобы обстреле побережья Одессы морскими дронами, которая распространялась в медиа 17 июня, не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военно-морских сил ВСУ.

"Вчера вечером ВМС ВСУ осуществляли плановые мероприятия по подготовке к отражению возможных ударов противника морскими дронами. Указанные действия были направлены на повышение готовности сил и средств к реагированию на потенциальные угрозы", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что угроза со стороны российских окупантов остается.

В ВМС подчеркнули, что продолжают работу по обеспечению безопасности и готовности к реагированию на любые вызовы.

Напомним, 10 июня российские дроны-камикадзе атаковали южные районы Одесской области и акваторию Черного моря. В результате удара получили повреждения два гражданских грузовых судна.

Также 29 мая российские войска нанесли удар по судну, которое следовало из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате атаки пострадали члены экипажа.

Кроме того, в ночь на 18 мая оккупанты атаковали китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины.

В конце апреля под обстрел попал балкер под флагом Сент-Китс и Невис, который следовал морским коридором в Одессу для погрузки зерна. Из-за атаки на борту возник пожар, навигационное оборудование вышло из строя.

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