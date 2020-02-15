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Белый дом предоставил Конгрессу обоснования операции по убийству Сулеймани

Новости » Политика     15.02.2020 - 04:50
Белый дом предоставил Конгрессу обоснования операции по убийству Сулеймани
Фото: Касем Сулеймани (GettyImages)

Целью авиаудара был ответ на атаки, которые совершили ранее

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс официальное обоснование военной операции, в результате которой в ночь на 3 января 2020 года был убит иранский военный генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заяву на сайте Белого дома.

В документе объясняется, что целью авиаудара был ответ на атаки, которые уже имели место ранее, а также сдерживание возможных нападений в будущем.

"Цель операции заключалась в защите военнослужащих США, сдерживании Ирана от осуществления или содействия дальнейшим атакам против сил и интересов США, подрыв способности Ирана и поддерживаемых подразделением "Аль-Кудс" боевиков совершать нападения и прекращения стратегической эскалации атак с иранской стороны", - говорится в тексте заявления.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал подробно об убийстве иранского генерала Кассема Сулеймани.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. В ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

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