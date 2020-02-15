ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білий дім надав Конгресу обґрунтування операції з убивства Сулеймані

Новини » Політика     15.02.2020 - 04:50
Білий дім надав Конгресу обґрунтування операції з убивства Сулеймані
Фото: Касем Сулеймані (GettyImages)

Метою авіаудару була відповідь на атаки, які здійснили раніше

Адміністрація президента США Дональда Трампа направила до Конгресу офіційне обґрунтування військової операції, внаслідок якої в ніч на 3 січня 2020 року було вбито іранського військового генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Білого дому.

У документі пояснюється, що метою авіаудару була відповідь на атаки, що вже мали місце раніше, а також стримування можливих нападів у майбутньому.

"Мета операції полягала в захисті військовослужбовців США, стримуванні Ірану від здійснення чи сприяння подальшим атакам проти сил та інтересів США, підрив спроможності Ірану та підтримуваних підрозділом "Аль-Кудс" бойовиків здійснювати напади та припинення стратегічної ескалації атак з іранського боку", - йдеться в тексті заяви.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів докладно про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку. Іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

США і "Талібан" домовилися про скорочення насильства Іран пригрозив Ізраїлю через обстріли в Сирії
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся