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США пригрозили ликвидацией преемнику Сулеймани

Новости » В мире     23.01.2020 - 13:07
США пригрозили ликвидацией преемнику Сулеймани
Фото: Брайан Хук (flickr.com)

Америка готова ликвидировать Каани, если тот продолжит убивать американцев

Соединенные Штаты пригрозили ликвидацией новому командующему спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Asharq Al-Awsat.

По его словам, Америка готова ликвидировать Каана, если тот продолжит совершать нападения и убийства американских граждан.

"Если он пойдет по тому же пути убийства американцев, его постигнет та же участь (что и Сулеймани - ред.). Президент годами ясно давал понять, что любые нападения на американский персонал в регионе будут встречать решительный ответ", - заявил Хук.

Напомним, в начале января США нанесли ракетный удар рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани. После смерти Сулеймани 3 января новым командующим "Кудс" был назначен Эсмаил Каани.

Убийство Сулеймани в Иране назвали объявлением войны. В результате иранские военные провели обстрел американской базы в Ираке. После атаки 8 января иранские военные по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины", который совершал рейс из Тегерана в Киев. Иранские военные признали свою вину и заявили, что находились в режиме боевой готовности и по ошибке приняли самолет МАУ за ракету. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

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