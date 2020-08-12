Власть Беларуси должна прекратить насилие и объявить досрочные выборы, - Порошенко

Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие, освободить политзаключенных и объявить досрочные президентские выборы.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, передает пресс-служба политсилы.

"Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины. Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности", - заявил Порошенко.

По его словам, белорусские власти должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства.

"Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире. Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию", - добавляет Порошенко.

Во-вторых, подчеркивает политик, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов.

"В-третьих, обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и беспрепятственного доступа к всемирной сети Интернет. В-четвертых, объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, способствовать доверию к избирательному процессу", - отмечает Порошенко.

Украинскую власть Порошенко призывает в контакте с партнерами по Люблинскому треугольнику назначить Специального представителя Украины по Беларуси, который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе.

"Необходимо также накануне запланированного на пятницу заседания Совета Министров ЕС организовать контакты представителей ЕС с МИД Беларуси для выяснения и решения проблемных вопросов, связанных с политическим кризисом в Беларуси. И в который раз призываю международное сообщество: смотрите за действиями российского агрессора, который только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью. Говорю об этом, ведь точно знаю, что длительное время внимание агрессора на себе замыкала Украины", - добавляет Порошенко.

По мнению Порошенко, "мы не имеем права потерять Беларусь. Никому - ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюза, и тем более Украины - не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерство Кремля".

Он также отметил, что "Европейская солидарность" продолжит координировать дальнейшие действия с международными партнерами в рамках Европейской народной партии, Международного демократического союза и межпартийного взаимодействия.

Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.

По данным белорусского МВД, в столкновениях за вчера пострадали более 50 человек, 14 сотрудников милиции и военных получили повреждения средней тяжести.

Также сообщалось, что в МВД Беларуси сообщили, что силовикам пришлось открыть огонь на поражение в Бресте во время протестов, один человек получил ранение.