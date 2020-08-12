Влада Білорусі має припинити насильство й оголосити дострокові вибори, - Порошенко

Білоруська влада має негайно припинити насильство, звільнити політв’язнів і оголосити дострокові президентські вибори.

Про це заявив п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, передає прес-служба політсили.

"Демократична, стабільна, процвітаюча і незалежна Білорусь є одним з ключових чинників безпеки та добробуту України. Тому я не можу мовчки спостерігати за тим, як Білорусь сповзає у вир хаосу і політичної невизначеності", - заявив Порошенко.

За його словами, білоруська влада повинна знайти відповідь на вимоги білоруського суспільства, яке прагне і готове до демократичних змін у житті держави.

"Насильству, масовим репресіям не місце в сучасному цивілізованому світі. Вважаю, що білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас не допустити провокацій і підбурювань до насильства", - додає Порошенко.

По-друге, наголошує політик, звільнити з в’язниць і місць утримання політичних в’язнів та мирних протестувальників і припинити переслідування політичних опонентів.

"По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і безперешкодного доступу до всесвітньої мережі Інтернет. По-четверте, оголосити про проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким залученням БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі виборчому процесу", - зазначає Порошенко.

Українську владу Порошенко закликає у контакті з партнерами по Люблінському трикутнику призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який повинен активно сприяти врегулюванню ситуації та підтвердити стратегічну роль нашої держави в регіоні.

"Необхідно також напередодні запланованого на п’ятницю засідання Ради Міністрів ЄС організувати контакти представників ЄС з МЗС Білорусі для з’ясування та вирішення проблемних питань, пов’язаних із політичною кризою в Білорусі. І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з білоруською державністю та незалежністю. Говорю про це, адже точно знаю, що тривалий час увагу агресора на себе замикала Україна", - додає Порошенко.

На думку Порошенко, "ми не маємо права втратити Білорусь. Нікому – ані білоруській владі, ані білоруському народу, ані Євросоюзу, і тим паче Україні – не потрібна Білорусь як західна провінція Російської неоімперії. Ми не маємо дати жодного шансу мародерству Кремля".

Він також наголосив, що "Європейська солідарність" продовжить координувати подальші дії з міжнародними партнерами в рамках Європейської народної партії, Міжнародного демократичного союзу та міжпартійної взаємодії.

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 серпня в Білорусі були зафіксовані протести в 25 населених пунктах, в цих місцях було перекрито рух транспорту.

За даними білоруського МВС, у сутичках за вчора постраждали понад 50 людей, 14 співробітників міліції і військових отримали ушкодження середньої тяжкості.

Також повідомлялося, що в МВС Білорусі повідомили, що силовикам довелося відкрити вогонь на поразка в Бресті під час протестів, одна людина отримала поранення.