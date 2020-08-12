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Протесты в Беларуси состоялись в 25 населенных пунктах

Минск, Среда 12 августа 2020 13:06
Протесты в Беларуси состоялись в 25 населенных пунктах
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В ходе протестов были задержаны около тысячи человек

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси заявило, что в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах. В этих местах было перекрыто движение транспорта.

После третьей волны протестов в стране в МВД сообщили о 51 пострадавшем и около тысячи задержанных.

В МВД Беларуси сообщили об открытии 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, вчера РБК-Украина писало, что ситуация в Беларуси ухудшилась после отъезда главной оппонентки Александра Лукашенко Светланы Тихановской.

ЕС призвал действующего президента Беларуси к диалогу с обществом. Также ЕС заявил о фальсификации итогов выборов и необоснованных арестах в Беларуси, пригрозил ответными мерами.

В частности, Литва требует ввести санкции против ответственных за применение силы в Беларуси.

Кроме того, вчера в стране начались массовые забастовки на предприятиях. Работа остановилась на "Гродно Азот", Жабинковском сахарном заводе, минском электротехническом заводе им. Козлова, РУП Белэнергосетьпроект, в Институте химии новых материалов НАН Беларуси, на минском электротехническом заводе им. Козлова.

После отъезда в Литву главная оппонентка действующей власти Светлана Тихановская опубликовала два видеообращения.

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