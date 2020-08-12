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Протесты в Беларуси: в МВД сообщили о 51 пострадавшем

Минск, Среда 12 августа 2020 12:50
Протесты в Беларуси: в МВД сообщили о 51 пострадавшем
Фото: протесты в Беларуси ( tut by)
Автор: Анастасия Рокитна

В ходе акций протеста были задержаны более тысячи человек

Во время протестов в Беларуси пострадал 51 человек. В ходе акций протеста были задержаны более тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД сообщают, что в результате действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы.

Отметим, вчера ОМОН по всему Минску проводил массовые задержания. Правоохранителями были применены светошумовые гранаты, резиновые пули.

Напомним, в Беларуси открыли 17 уголовных дел против протестующих.

Отметим, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию в связи с протестами в Беларуси.

РБК-Украина писало, что в Минске задержаны координаторы акций протеста, один из них руководил действиями соратников из гостиницы.

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