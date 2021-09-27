Белорусская оппозиционерка Колесникова стала лауреатом правозащитной премии Совета Европы
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, осужденная режимом Александра Лукашенко на 11 лет тюрьмы, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Она присуждается Советом Европы за выдающиеся действия в области прав человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
"Девятая премия Вацлава Гавела, присуждаемая за выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека, была присуждена белорусской правозащитнице Марии Колесниковой", - говорится в заявлении.
Премия в размере 60 тысяч евро была вручена на специальной церемонии в день открытия осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге. Ее получила сестра Марии Татьяна Хомич.
Принимая награду она от имени своей сестры поблагодарила комитет по награждению и сказала, что Мария хотела бы посвятить свою победу всем, кто в Беларуси борется за свои права.
"Эта награда - знак солидарности всего демократического мира с народом Беларуси. Для нас, белорусов, это также знак того, что международное сообщество поддерживает нас", - сказала Хомич.
Премия имени Вацлава Гавела - ежегодная премия за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за ее пределами. Присуждается ПАСЕ начиная с 2013 года.
Напомним, в начале сентября Марию Колесникову власти Беларуси приговорили к 11 годам тюрьмы за "попытку захвата власти".
Отметим, США и ЕС призвали белорусские власти отпустить всех осужденных оппозиционеров.