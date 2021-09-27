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Белорусская оппозиционерка Колесникова стала лауреатом правозащитной премии Совета Европы

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Брюссель, Понедельник 27 сентября 2021 19:14
Белорусская оппозиционерка Колесникова стала лауреатом правозащитной премии Совета Европы Фото: Мария Колесникова (news tut by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, осужденная режимом Александра Лукашенко на 11 лет тюрьмы, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Она присуждается Советом Европы за выдающиеся действия в области прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Девятая премия Вацлава Гавела, присуждаемая за выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека, была присуждена белорусской правозащитнице Марии Колесниковой", - говорится в заявлении.

Премия в размере 60 тысяч евро была вручена на специальной церемонии в день открытия осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге. Ее получила сестра Марии Татьяна Хомич.

Принимая награду она от имени своей сестры поблагодарила комитет по награждению и сказала, что Мария хотела бы посвятить свою победу всем, кто в Беларуси борется за свои права.

"Эта награда - знак солидарности всего демократического мира с народом Беларуси. Для нас, белорусов, это также знак того, что международное сообщество поддерживает нас", - сказала Хомич.

Премия имени Вацлава Гавела - ежегодная премия за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за ее пределами. Присуждается ПАСЕ начиная с 2013 года.

Напомним, в начале сентября Марию Колесникову власти Беларуси приговорили к 11 годам тюрьмы за "попытку захвата власти".

Отметим, США и ЕС призвали белорусские власти отпустить всех осужденных оппозиционеров.

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