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Госдеп США призвал Беларусь освободить оппозиционеров Колесникову и Знака

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Вашингтон, Понедельник 06 сентября 2021 18:13
Госдеп США призвал Беларусь освободить оппозиционеров Колесникову и Знака Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на судебные приговоры белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Блинкен обратился к режиму Александра Лукашенко с призывом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу госсекретаря в Twitter.

Глава американского Госдепа назвал приговоры Колесниковой и Знаку несправедливыми.

"Мы призываем их немедленно и безусловно освободить, а также всех других политических заключенных, которых удерживает режим Лукашенко", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, Колесникову и Знака приговорили сегодня к 11 и 10 годам тюрьмы. ЕС призвал белорусский режим отпустить оппозиционеров.

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Борис Колесников Беларусь Соединенные Штаты Америки Государственный департамент США Энтони Блинкен
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