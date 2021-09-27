Білоруська опозиціонерка Колеснікова стала лауреатом правозахисної премії Ради Європи

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, засуджена режимом Олександра Лукашенка на 11 років в'язниці , стала лауреатом премії імені Вацлава Гавела. Вона присуджується Радою Європи за видатні дії в галузі прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАС).

"Дев'ята премія Вацлава Гавела, що присуджується за видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини, була присуджена білоруській правозахисниці Марії Колесніковій", - йдеться в заяві.

Премія в розмірі 60 тисяч євро була вручена на спеціальній церемонії в день відкриття осінньої пленарної сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Її отримала сестра Марії Тетяна Хомич.

Приймаючи нагороду вона від імені своєї сестри подякувала комітету з нагородження і сказала, що Марія хотіла б присвятити свою перемогу всім, хто в Білорусі бореться за свої права.

"Ця нагорода-знак солідарності всього демократичного світу з народом Білорусі. Для нас, білорусів, це також знак того, що міжнародна спільнота підтримує нас", - сказала Хомич.

Премія імені Вацлава Гавела - щорічна премія за видатні заслуги щодо захисту прав людини в Європі та за її межами. Присуджується ПАРЄ починаючи з 2013 року.