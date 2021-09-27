Білоруська опозиціонерка Колеснікова стала лауреатом правозахисної премії Ради Європи
Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, засуджена режимом Олександра Лукашенка на 11 років в'язниці, стала лауреатом премії імені Вацлава Гавела. Вона присуджується Радою Європи за видатні дії в галузі прав людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАС).
"Дев'ята премія Вацлава Гавела, що присуджується за видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини, була присуджена білоруській правозахисниці Марії Колесніковій", - йдеться в заяві.
Премія в розмірі 60 тисяч євро була вручена на спеціальній церемонії в день відкриття осінньої пленарної сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Її отримала сестра Марії Тетяна Хомич.
Приймаючи нагороду вона від імені своєї сестри подякувала комітету з нагородження і сказала, що Марія хотіла б присвятити свою перемогу всім, хто в Білорусі бореться за свої права.
"Ця нагорода-знак солідарності всього демократичного світу з народом Білорусі. Для нас, білорусів, це також знак того, що міжнародна спільнота підтримує нас", - сказала Хомич.
Премія імені Вацлава Гавела - щорічна премія за видатні заслуги щодо захисту прав людини в Європі та за її межами. Присуджується ПАРЄ починаючи з 2013 року.
Нагадаємо, на початку вересня Марію Колеснікову влада Білорусі засудила до 11 років в'язниці за "спробу захоплення влади".
Відзначити, США і ЄС закликали білоруську владу відпустити всіх засуджених опозиціонерів.