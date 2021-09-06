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ЕС потребовал от властей Беларуси освободить Колесникову, Знака и всех оппозиционеров

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Брюссель, Понедельник 06 сентября 2021 15:42
ЕС потребовал от властей Беларуси освободить Колесникову, Знака и всех оппозиционеров Фото: Евросоюз потребовал освободить белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака (belapan by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз потребовал от властей Беларуси немедленно освободить оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака, которых суд приговорил к 11 и 10 годам тюрьмы соответственно. Кроме того, Брюссель призвал Минск отпустить всех политзаключенных в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства ЕС.

"ЕС сожалеет о продолжающемся вопиющем неуважении минским режимом прав человека и фундаментальных свобод народа Беларуси. ЕС требует немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси, которых насчитывается более 650 человек, включая Марию Колесникову и Максима Знака, а также журналистов и всех людей, оказавшихся за решеткой за то, что пользовались собственными правами", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что власти Беларуси должны придерживаться своих международных обязательств в рамках ООН и ОБСЕ.

"Ес продолжит свои усилия, чтобы добиться правосудия за жестокие репрессии со стороны белорусских властей", - уточняется в сообщении.

Напомним, 6 сентября Минский областной суд приговорил Марию Колесникову и Максим Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Отметим, прокурор просил назначить им наказание в виде 12 лет тюрьмы.

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