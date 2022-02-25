В Белом доме заявили, что США могут принять беженцев из Украины
Соединенные Штаты готовы принять беженцев из Украины из-за полномасштабного вторжения России. Однако в Белом доме выразили надежду, что большинство из них осядут в странах ЕС.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны", - заявила она.
В то же время Псаки добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев.
"Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - заявила она.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии пообещала убежище потенциальным беженцам из Украины.
Кроме того, Румыния готова принять более 500 тысяч беженцев из Украины.
Ранее сообщалось, что Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины, а Венгрия в случае необходимости готова принять десятки тысяч украинцев.