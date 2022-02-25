В Белом доме заявили, что США могут принять беженцев из Украины

Соединенные Штаты готовы принять беженцев из Украины из-за полномасштабного вторжения России. Однако в Белом доме выразили надежду, что большинство из них осядут в странах ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны", - заявила она.

В то же время Псаки добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев.

"Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - заявила она.