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Румыния готова принять более 500 тысяч беженцев из Украины в случае вторжения РФ

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Бухарест, Вторник 22 февраля 2022 22:12
Румыния готова принять более 500 тысяч беженцев из Украины в случае вторжения РФ Фото: министр обороны Румынии Василе Дынку (facebook.com/vasilesebastiandincu)
Автор: Сергей Новиков

Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что его страна готова принять более 500 тысяч беженцев из Украины в случае вторжения Российской Федерации. В то же время Бухарест не ждет большого наплыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на agerpres.ro.

"Есть несколько оценок, тем не менее, мы могли бы принять более 500 тысяч беженцев, это цифра, которую мы подготовили вместе с МВД и другими органами, координирующими этот вопрос… Есть план, который готовят во всех крупных городах, в приграничной зоне есть отведенные участки", - отметил Дынку.

Он также отметил, что Румыния при этом не ожидает большого потока беженцев, поскольку в 2014 году, например, большая часть выехала в Польшу.

"Мы не ожидаем больших потоков у нас, но кто знает", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины в случае масштабного вторжения России.

А Венгрия в случае необходимости готова принять десятки тысяч украинцев.

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