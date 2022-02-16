ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"В случае необходимости": Венгрия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины

Новина українською →
Будапешт, Среда 16 февраля 2022 15:48
"В случае необходимости": Венгрия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины Фото: Венгрия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что Венгрия может принять десятки тысяч потенциальных беженцев из Украины, если это потребуется. При этом он подчеркнул, что его страна заинтересована в том, чтобы избежать вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Правила предоставления убежища ясны, первая безопасная страна должна предоставить убежище", - заявил Гуляш.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что вторжение РФ в Украину повлечет за собой тысячи беженцев, которые захотят попасть в Венгрию. При этом, по его мнению, это обрушит экономику страны.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в случае вторжения РФ.

Добавим, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что Литва готова принять беженцев из Украины.

Кроме того, Эстония также согласилась принять украинских беженцев в случае вторжения России. Страна готова принять около 2 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Вторжение России в Украину
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше