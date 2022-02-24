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Глава Еврокомиссии пообещала убежище потенциальным беженцам из Украины

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Брюссель, Четверг 24 февраля 2022 15:26
Глава Еврокомиссии пообещала убежище потенциальным беженцам из Украины Фото: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности приютить украинских граждан и оказать гуманитарную помощь из-за вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг главы Еврокомиссии с главой Европейского совета и генеральным секретарем НАТО.

"Мы готовы приютить беженцев и предоставить всю необходимую гуманитарную", – отметила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии выразила надежду, что беженцев будет немного. "Однако, наша готовность является полной, и добро пожаловать", – добавила она.

Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала санкции против России, которые будут иметь "тяжелые последствия". Давление на тамошнюю экономику будет только усиливаться. ЕС намерен ослабить позиции РФ в отраслях, где российские элиты зарабатывают больше всего.

Фон дер Ляйен также назвала общим долгом стран Европы противостоять самому серьезному акту агрессии последних десятилетий.

Напомним, согласно последним данным, российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области.

РБК-Украина ранее сообщало, в Черниговской области украинские войска отбили наступление противника.

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