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Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины в случае вторжения РФ

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Суббота 29 января 2022 16:22
Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины в случае вторжения РФ Фото: Польша ожидает до миллиона беженцев из Украины в случае вторжения РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В случае вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает на своей границе до миллиона украинских беженцев. Сейчас в стране идет подготовка переходов, медицинского обслуживания, проживания и питания.

Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев, которые спасаются от смерти", - заявил он.

При этом Вонсик подчеркнул, что Польша должна быть готова к худшему сценарию и принять даже миллион людей.

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более позитивные или не такие радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", - сказал он.

Вонсик добавил, что согласно Женевской конвенции, беженцы будут находиться под защитой Польши.

"Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - заявил он.

Напомним, ранее в Румынии заявили, что готовы принимать беженцев из Украины в случае вторжения России.

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Польша Вторжение России в Украину
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