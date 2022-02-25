У Білому домі заявили, що США можуть прийняти біженців з України

Сполучені Штати готові прийняти біженців з України через повномасштабне вторгнення Росії. Однак у Білому домі висловили сподівання, що більшість з них осядуть у країнах ЄС.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми готові, але ми також очікуємо, що багато хто з них - якщо не більшість - побажають відправитися в сусідні країни", - заявила вона.

Разом з тим Псакі додала, що Вашингтон знаходиться в контакті з європейськими партнерами з питання створення умов, необхідних для розміщення українських біженців.

"Ми підтримуємо обговорення з нашими союзниками на дану тему вже деякий час", - заявила вона.