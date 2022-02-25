ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Білому домі заявили, що США можуть прийняти біженців з України

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 25 лютого 2022 01:45
У Білому домі заявили, що США можуть прийняти біженців з України Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати готові прийняти біженців з України через повномасштабне вторгнення Росії. Однак у Білому домі висловили сподівання, що більшість з них осядуть у країнах ЄС.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми готові, але ми також очікуємо, що багато хто з них - якщо не більшість - побажають відправитися в сусідні країни", - заявила вона.

Разом з тим Псакі додала, що Вашингтон знаходиться в контакті з європейськими партнерами з питання створення умов, необхідних для розміщення українських біженців.

"Ми підтримуємо обговорення з нашими союзниками на дану тему вже деякий час", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії пообіцяла притулок потенційним біженцям з України.

Крім того, Румунія готова прийняти понад 500 тисяч біженців з України.

Раніше повідомлялося, що Польща очікує до мільйона біженців з України, А Угорщина у разі потреби готова прийняти десятки тисяч українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім Вторгнення Росії до України
NEWS
Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Що відбувається зараз: онлайн
Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна