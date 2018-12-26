Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США совершил визит в Ирак

Президент США Дональд Трамп совершил визит в Ирак с необъявленным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP news agency.

Информацию о визите Трампа подтвердили в Белом доме.

Газета The New York Times пишет, что на территории Ирака Трамп находился в среду. Напомним, США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии. Базы будут расположены в стратегически важных точках иракско-сирийской границы. Одна база будет находиться к северу от селения Ар-Румана в районе Каим, а вторая - к востоку от района Рутба.

Отметим, президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

В свою очередь Ирак может развернуть свои войска в Сирии в связи с решением Соединенных Штатов о выводе американских подразделений с территории этой страны. По словам премьера страны Абдул-Махди, правительство Ирака "рассматривает все варианты" защиты Ирака от угроз, исходящих от граничащих с ним государств.

Также иракский премьер заявил, что Ирак обеспокоен тем, что террористическая группировка "Исламское государство" может расширить свое присутствие в зоне боевых действий.