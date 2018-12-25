Ирак не исключает ввода своих войск в Сирию

Фото: Ирак (Wathiq Khuzaie/Getty Images)

В Ираке обеспокоены возможностью расширения присутствия ИГИЛ в зоне боевых действий

Ирак может развернуть свои войска в Сирии в связи с решением Соединенных Штатов о выводе американских подразделений с территории этой страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам Абдул-Махди, правительство Ирака "рассматривает все варианты" защиты Ирака от угроз, исходящих от граничащих с ним государств.

"Ирак будет принимать свои решения в консультациях со своими друзьями и соседями", - заявил он.

Также иракский премьер заявил, что Ирак обеспокоен тем, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) может расширить свое присутствие в зоне боевых действий.

Иракское правительство также обеспокоено волной сирийских беженцев, перемещающихся в страну.

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии в не менее чем 100-дневный срок, объяснив это военным разгромом основной части группировки ИГИЛ.