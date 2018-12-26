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Трамп відвідав Ірак з неоголошеним візитом

Новини » Політика    26.12.2018 - 21:33
Трамп відвідав Ірак з неоголошеним візитом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США здійснив візит до Іраку

Президент США Дональд Трамп здійснив візит до Ирак з неоголошеним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP news agency.

Інформацію про візит Трампа підтвердили в Білому домі.

Газета The New York Times пише, що на території Іраку Трамп знаходився в середу.

Нагадаємо, США збудують дві нові військові бази в районі стику кордонів Іраку, Йорданії і Сирії, через який проходять важливі транспортні артерії. Бази будуть розташовані в стратегічно важливих точках іраксько-сирійського кордону. Одна база буде знаходитися на північ від селища Ар-Румана в районі Каїм, а друга - на схід від району Рутба.

Відзначимо, президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

У свою чергу Ірак може розгорнути свої війська в Сирії у зв'язку з рішенням Сполучених Штатів про виведення американських підрозділів з території цієї країни. За словами прем'єра країни Абдул-Махді, уряд Іраку "розглядає всі варіанти" захисту Іраку від загроз, що виходять від межуючих з нею держав.

Також іракський прем'єр заявив, що Ірак стурбований тим, що терористичне угруповання "Ісламська держава" може розширити свою присутність у зоні бойових дій.

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