США построят военные базы в Ираке на границе с Сирией

Фото: армия США (army.mil)

Одна база будет находиться к северу от селения Ар-Румана в районе Каим, а вторая - к востоку от района Рутба

Соединенные Штаты Америки (США) построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Анадолу.

Как сообщается, базы будут расположены в стратегически важных точках иракско-сирийской границы. Одна база будет находиться к северу от селения Ар-Румана в районе Каим, а вторая - к востоку от района Рутба.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством" на территории Сирии.

Отмети, президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Позже президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

Макрон отметил, что глава государства обязан быть надежным союзником. Он заявил, что разочарован решением Трампа по Сирии.