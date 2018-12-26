ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

США построят военные базы в Ираке на границе с Сирией

Новости » Политика    26.12.2018 - 13:01
США построят военные базы в Ираке на границе с Сирией
Фото: армия США (army.mil)

Одна база будет находиться к северу от селения Ар-Румана в районе Каим, а вторая - к востоку от района Рутба

Соединенные Штаты Америки (США) построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Анадолу.

Как сообщается, базы будут расположены в стратегически важных точках иракско-сирийской границы. Одна база будет находиться к северу от селения Ар-Румана в районе Каим, а вторая - к востоку от района Рутба.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством" на территории Сирии.

Отмети, президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Позже президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

Макрон отметил, что глава государства обязан быть надежным союзником. Он заявил, что разочарован решением Трампа по Сирии.

Израиль заявил об атаке с территории Сирии Саудовская Аравия профинансирует восстановление Сирии вместо США, - Трамп
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСирияИрак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь