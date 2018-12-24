Указ о выводе войск США из Сирии подписан, - CNN

В документе указаны точные сроки вывода
Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сообщается, что в документе названы точные сроки вывода, но они еще не оглашены официально.
Так, президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии в не менее чем 100-дневный срок. Он объяснил это военным разгромом основной части группировки ИГИЛ.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.
Макрон отметил, что глава государства обязан быть надежным союзником. Он заявил, что разочарован решением Трампа по Сирии.
Отметим, силы США в Сирии в значительной мере оказывали помощь Сирийским демократическим силам (SDF), главную роль в которых играют курды. На продолжении помощи курдам настаивали покинувший свой пост вслед за решением Трампа глава Пентагона Джеймс Мэттис и подавший в отставку спецпредставитель президента США Брэтт Макгурк.