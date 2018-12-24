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Указ о выводе войск США из Сирии подписан, - CNN

Новости » Политика    24.12.2018 - 04:29
Указ о выводе войск США из Сирии подписан, - CNN
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

В документе указаны точные сроки вывода

Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что в документе названы точные сроки вывода, но они еще не оглашены официально.

Так, президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии в не менее чем 100-дневный срок. Он объяснил это военным разгромом основной части группировки ИГИЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

Макрон отметил, что глава государства обязан быть надежным союзником. Он заявил, что разочарован решением Трампа по Сирии.

Отметим, силы США в Сирии в значительной мере оказывали помощь Сирийским демократическим силам (SDF), главную роль в которых играют курды. На продолжении помощи курдам настаивали покинувший свой пост вслед за решением Трампа глава Пентагона Джеймс Мэттис и подавший в отставку спецпредставитель президента США Брэтт Макгурк.

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