Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих

Президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне.

Сообщается, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Также Трамп писал в Twitter, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США, - ред.) находятся там во время президентства Трампа", - написал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. США считают, что их миссия с возврата территорий, захваченных ранее боевиками "Исламского Государства" приближается к концу.

Отметим, 14 декабря курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии. Сообщалось, что сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.