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Bellingcat проверит версию о попадании ракеты в украинский самолет в Иране

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 03:23
Bellingcat проверит версию о попадании ракеты в украинский самолет в Иране
Иллюстративное фото (aljazeera.com)

Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор"

Bellingcat проверит версию о том, что авиакатастрофа самолета Boeing-737 компании МАУ в Тегеране стала следствием атаки из зенитного ракетного комплекса "Тор". Об этом в Тwitter написал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Журналист обратил внимание на фото, опубликованное пользователем соцсети под именем Ashkan Monfared.

Bellingcat проверит версию о попадании ракеты в украинский самолет в Иране

"Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом местного жителя. Разве самолет так выглядит? Разве это не ракета?" - подписал он фото.

Хиггинс отметил, что информация еще нуждается в проверке и проверить первоисточник данного кадра будет проблематично.

Тем не менее журналист пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор".

"Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор". Это не зависит от проверки подлинности изображения", - написал Хиггинс.

Он подчеркнул, что пока местонахождение запечатленного на фотографии обломка не будет установлено, к этой информации следует относиться с осторожностью.

Согласно открытым данным, на вооружении иранской армии есть 29 ЗРК "Тор-М1" российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

До выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

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