Bellingcat проверит версию о попадании ракеты в украинский самолет в Иране

Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор"

Bellingcat проверит версию о том, что авиакатастрофа самолета Boeing-737 компании МАУ в Тегеране стала следствием атаки из зенитного ракетного комплекса "Тор". Об этом в Тwitter написал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Журналист обратил внимание на фото, опубликованное пользователем соцсети под именем Ashkan Monfared.

"Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом местного жителя. Разве самолет так выглядит? Разве это не ракета?" - подписал он фото.

Хиггинс отметил, что информация еще нуждается в проверке и проверить первоисточник данного кадра будет проблематично.

Тем не менее журналист пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор".

"Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор". Это не зависит от проверки подлинности изображения", - написал Хиггинс.

Он подчеркнул, что пока местонахождение запечатленного на фотографии обломка не будет установлено, к этой информации следует относиться с осторожностью.

As yet unverified image of the remains of a possible surface to air missile doing the rounds at the moment https://t.co/yNpD96KCZh

Next we'll take a look at the last known location of the aircraft and it's range from Iranian military bases, and see if the Tor system would have been in range to verify the Tor missile scenario is viable. This is independent of verifying if the image is genuine.