Bellingcat перевірить версію про попадання ракети в український літак в Ірані

Bellingcat перевірить версію про можливу атаку на літак з ЗРК "Тор"

Bellingcat перевірить версію про те, що авіакатастрофа літака Boeing-737 компанії МАУ в Тегерані стала наслідком атаки з зенітного ракетного комплексу "Тор". Про це Тwitter написав засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

Журналіст звернув увагу на фото, опубліковане користувачем соцмережі під ім'ям Ashkan Monfared.

"Цей фрагмент виявлений на місці катастрофи українського пасажирського літака, що впав перед будинком місцевого жителя. Хіба літак так виглядає? Хіба це не ракета?" - підписав він фото.

Хіггінс зазначив, що інформація ще потребує перевірки і перевірити першоджерело цього кадру буде проблематично.

Тим не менш журналіст пообіцяв, що Bellingcat перевірить версію про можливу атаку на літак з ЗРК "Тор".

"Ми розглянемо останнє відоме місцезнаходження літака (в повітряному просторі) і відстань до нього від іранських військових баз, і подивимося, чи перебував він в радіусі дії систем "Тор". Це не залежить від перевірки достовірності зображення", - написав Хіггінс.

Він підкреслив, що поки місцезнаходження зображеного на фотографії уламка не буде встановлено, до цієї інформації слід ставитися з обережністю.

As yet unverified image of the remains of a possible surface to air missile doing the rounds at the moment https://t.co/yNpD96KCZh

Next we'll take a look at the last known location of the aircraft and it's range from Iranian military bases, and see if the Tor system would have been in range to verify the Tor missile scenario is viable. This is of independent verifying if the image is genuine.