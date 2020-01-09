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Bellingcat перевірить версію про попадання ракети в український літак в Ірані

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 03:23
Bellingcat перевірить версію про попадання ракети в український літак в Ірані
Ілюстративне фото (aljazeera.com)

Bellingcat перевірить версію про можливу атаку на літак з ЗРК "Тор"

Bellingcat перевірить версію про те, що авіакатастрофа літака Boeing-737 компанії МАУ в Тегерані стала наслідком атаки з зенітного ракетного комплексу "Тор". Про це Тwitter написав засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

Журналіст звернув увагу на фото, опубліковане користувачем соцмережі під ім'ям Ashkan Monfared.

Bellingcat перевірить версію про попадання ракети в український літак в Ірані

"Цей фрагмент виявлений на місці катастрофи українського пасажирського літака, що впав перед будинком місцевого жителя. Хіба літак так виглядає? Хіба це не ракета?" - підписав він фото.

Хіггінс зазначив, що інформація ще потребує перевірки і перевірити першоджерело цього кадру буде проблематично.

Тим не менш журналіст пообіцяв, що Bellingcat перевірить версію про можливу атаку на літак з ЗРК "Тор".

"Ми розглянемо останнє відоме місцезнаходження літака (в повітряному просторі) і відстань до нього від іранських військових баз, і подивимося, чи перебував він в радіусі дії систем "Тор". Це не залежить від перевірки достовірності зображення", - написав Хіггінс.

Він підкреслив, що поки місцезнаходження зображеного на фотографії уламка не буде встановлено, до цієї інформації слід ставитися з обережністю.

Згідно з відкритими даними, на озброєнні іранської армії є 29 ЗРК "Тор-М1" російського виробництва. Поставка цих комплексів Тегерану з Росії завершилася в січні 2007 року.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

До з'ясування причини катастрофи літака МАУ український уряд заборонив польоти в Іран і Ірак. Раніше прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи.

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